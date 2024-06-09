https://ria.ru/20240609/kazakhstan-1951824202.html

В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 09.06.2024

В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:08

2024-06-09T21:08

2024-06-09T23:39

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казахстан

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте."На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении.Как отмечается, петиция набрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.Согласно сообщению ведомства, оно организует деятельность рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, появилась на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее автор — руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240607/minyust-1951328986.html

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