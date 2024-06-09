https://ria.ru/20240609/kazakhstan-1951824202.html
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 09.06.2024
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:08
2024-06-09T21:08
2024-06-09T23:39
в мире
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164397_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_ec4f5189d54dfe33c9c4a20a06fab4eb.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте."На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении.Как отмечается, петиция набрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.Согласно сообщению ведомства, оно организует деятельность рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, появилась на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее автор — руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240607/minyust-1951328986.html
https://ria.ru/20240607/minyust-1951327881.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6eeeb7a9635e09bb2b12de56e7a3eaeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
В Казахстане приступят к рассмотрению вопроса о запрете пропаганды ЛГБТ
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте
.
"На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении.
Как отмечается, петиция набрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.
Согласно сообщению ведомства, оно организует деятельность рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.
Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, появилась на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее автор — руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.