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В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 09.06.2024
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21:08 09.06.2024 (обновлено: 23:39 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/kazakhstan-1951824202.html
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 09.06.2024
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*
Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:08
2024-06-09T23:39
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте."На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении.Как отмечается, петиция набрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.Согласно сообщению ведомства, оно организует деятельность рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, появилась на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее автор — руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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в мире, казахстан
В мире, Казахстан
В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане приступят к рассмотрению вопроса о запрете пропаганды ЛГБТ

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРассвет в центре столицы Казахстана — Астане
Рассвет в центре столицы Казахстана — Астане - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рассвет в центре столицы Казахстана — Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на официальном сайте.
"На официальном портале E-Petition.kz опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, петиция набрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.
Согласно сообщению ведомства, оно организует деятельность рабочей группы для рассмотрения этого вопроса.
Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, появилась на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее автор — руководитель Казахстанского союза родителей Багила Балтабаева.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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