https://ria.ru/20240609/iran-1951781428.html

Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране

Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 09.06.2024

Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не смогут принять участие в президентских выборах, сообщило государственное... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:56

2024-06-09T14:56

2024-06-09T16:02

в мире

иран

махмуд ахмадинежад

али лариджани

мостафа пурмохаммади

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не смогут принять участие в президентских выборах, сообщило государственное агентство Mehr."По слухам, дошедшим до Mehr, такие лица, как Ахмадинежад и Лариджани, не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента", — говорится в сообщении.По данным агентства, эти кандидаты не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана — высшей палатой парламента, которая осуществляет надзор за проведением выборов.Ранее сегодня официальный представитель совета Хади Тахан-Назиф сообщил в прямом эфире государственного телевидения о завершении проверки кандидатов.Другое государственное иранское агентство Tasnim приводит имена шести политиков которые, по его данным, войдут в бюллетень:Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Их назначили после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.

https://ria.ru/20240609/vybory-1951780507.html

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в мире, иран, махмуд ахмадинежад, али лариджани, мостафа пурмохаммади, крушение вертолета президента ирана