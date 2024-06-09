https://ria.ru/20240609/iran-1951781428.html
Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране
Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 09.06.2024
Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не смогут принять участие в президентских выборах, сообщило государственное... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:56
2024-06-09T14:56
2024-06-09T16:02
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крушение вертолета президента ирана
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ТЕГЕРАН, 9 июн — РИА Новости. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не смогут принять участие в президентских выборах, сообщило государственное агентство Mehr."По слухам, дошедшим до Mehr, такие лица, как Ахмадинежад и Лариджани, не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента", — говорится в сообщении.По данным агентства, эти кандидаты не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана — высшей палатой парламента, которая осуществляет надзор за проведением выборов.Ранее сегодня официальный представитель совета Хади Тахан-Назиф сообщил в прямом эфире государственного телевидения о завершении проверки кандидатов.Другое государственное иранское агентство Tasnim приводит имена шести политиков которые, по его данным, войдут в бюллетень:Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Их назначили после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.
https://ria.ru/20240609/vybory-1951780507.html
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в мире, иран, махмуд ахмадинежад, али лариджани, мостафа пурмохаммади, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Махмуд Ахмадинежад, Али Лариджани, Мостафа Пурмохаммади, Крушение вертолета президента Ирана
Ахмадинежад не попал в список кандидатов на президентских выборах в Иране
Mehr: Ахмадинежад и Лариджани не попали в список кандидатов на выборах в Иране
ТЕГЕРАН, 9 июн — РИА Новости.
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и бывший спикер парламента Али Лариджани не смогут принять участие в президентских выборах, сообщило государственное агентство Mehr
.
"По слухам, дошедшим до Mehr, такие лица, как Ахмадинежад и Лариджани, не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента", — говорится в сообщении.
По данным агентства, эти кандидаты не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана — высшей палатой парламента, которая осуществляет надзор за проведением выборов.
Ранее сегодня официальный представитель совета Хади Тахан-Назиф сообщил в прямом эфире государственного телевидения о завершении проверки кандидатов.
Другое государственное иранское агентство Tasnim приводит имена шести политиков которые, по его данным, войдут в бюллетень:
- экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади;
- представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;
- действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф;
- мэр Тегерана Алиреза Закани;
- экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан;
- глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня. Их назначили после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси.