https://ria.ru/20240609/gutsul-1951793903.html
Гуцул рассказала о встрече с Лавровым
Гуцул рассказала о встрече с Лавровым - РИА Новости, 09.06.2024
Гуцул рассказала о встрече с Лавровым
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что ее встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым изначально не была запланирована, она продлилась... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:28
2024-06-09T16:28
2024-06-09T16:28
молдавия
россия
евгения гуцул
сергей лавров
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что ее встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым изначально не была запланирована, она продлилась всего несколько минут, Лавров сообщил, что переживал как за нее саму, так и за граждан Молдавии. "На самом деле, эта встреча прошла незапланированно. Мы с ним встретились перед началом пленарного заседания с участием Владимира Владимировича Путина (на Петербургском международном экономическом форуме - ред.). И, конечно, мне было очень приятно, что Сергей Викторович меня узнал и сказал, что он действительно переживает, как за меня, так и за народ республики Молдова", - сказала Гуцул. Она добавила, что Лавров также спросил у нее, как ее пустят обратно в Молдавию, как выпустили из страны - "без юмора не обошлось". "Нам удалось пообщаться недолго, несколько минут, но эти несколько минут очень важные, эти несколько минут дали понять, что Россия дружественная страна, которая переживает за граждан республики Молдова, всегда рядом и всегда поддержит", - заключила Гуцул.
https://ria.ru/20240609/gutsul-1951778832.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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молдавия, россия, евгения гуцул, сергей лавров
Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Сергей Лавров
Гуцул рассказала о встрече с Лавровым
Глава Гагаузии Гуцул: встреча с Лавровым изначально не была запланирована
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что ее встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым изначально не была запланирована, она продлилась всего несколько минут, Лавров сообщил, что переживал как за нее саму, так и за граждан Молдавии.
«
"На самом деле, эта встреча прошла незапланированно. Мы с ним встретились перед началом пленарного заседания с участием Владимира Владимировича Путина (на Петербургском международном экономическом форуме - ред.). И, конечно, мне было очень приятно, что Сергей Викторович меня узнал и сказал, что он действительно переживает, как за меня, так и за народ республики Молдова", - сказала Гуцул.
Она добавила, что Лавров также спросил у нее, как ее пустят обратно в Молдавию, как выпустили из страны - "без юмора не обошлось".
"Нам удалось пообщаться недолго, несколько минут, но эти несколько минут очень важные, эти несколько минут дали понять, что Россия дружественная страна, которая переживает за граждан республики Молдова, всегда рядом и всегда поддержит", - заключила Гуцул.