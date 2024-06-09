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Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
14:42 09.06.2024 (обновлено: 18:51 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/gutsul-1951778832.html
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2024
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:42
2024-06-09T18:51
молдавия
россия
в мире
пмэф-2024
евгения гуцул
сергей лавров
майя санду
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом: мы не знаем, что ожидать", — сказала Гуцул журналистам.При этом политик подчеркнула, что она и ее команда не боятся давления.Сегодня в Москве проходит II съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". По словам его лидера Илана Шора, планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии и по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля. Тогда сообщалось, что его участников при возвращении в Кишинев задерживали в аэропорту на несколько часов.Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.Гуцул стала главой Гагаузии весной прошлого года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство. В конце апреля Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд дело против главы Гагаузии. Ее также обвиняют в причастности к финансированию партии "Шор". Гуцул расценила это как политическое преследование.
https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html
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молдавия, россия, в мире, евгения гуцул, сергей лавров, майя санду
Молдавия, Россия, В мире, ПМЭФ-2024, Евгения Гуцул, Сергей Лавров, Майя Санду
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ

Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию из РФ, но она не боится

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом: мы не знаем, что ожидать", — сказала Гуцул журналистам.
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При этом политик подчеркнула, что она и ее команда не боятся давления.
Сегодня в Москве проходит II съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". По словам его лидера Илана Шора, планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии и по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.
Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля. Тогда сообщалось, что его участников при возвращении в Кишинев задерживали в аэропорту на несколько часов.
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Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.
Гуцул стала главой Гагаузии весной прошлого года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
В конце апреля Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд дело против главы Гагаузии. Ее также обвиняют в причастности к финансированию партии "Шор". Гуцул расценила это как политическое преследование.
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