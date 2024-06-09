Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию из РФ, но она не боится
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом: мы не знаем, что ожидать", — сказала Гуцул журналистам.
При этом политик подчеркнула, что она и ее команда не боятся давления.
Сегодня в Москве проходит II съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". По словам его лидера Илана Шора, планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии и по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.
Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля. Тогда сообщалось, что его участников при возвращении в Кишинев задерживали в аэропорту на несколько часов.
Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.
Гуцул стала главой Гагаузии весной прошлого года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
В конце апреля Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд дело против главы Гагаузии. Ее также обвиняют в причастности к финансированию партии "Шор". Гуцул расценила это как политическое преследование.