https://ria.ru/20240609/gutsul-1951778832.html

Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ

Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ - РИА Новости, 09.06.2024

Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:42

2024-06-09T14:42

2024-06-09T18:51

молдавия

россия

в мире

пмэф-2024

евгения гуцул

сергей лавров

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951779737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5a35011dcbf03babb4b12f14621ebfa.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предположила, что ее могут не пустить в Молдавию после участия в ПМЭФ, II съезде оппозиционного блока "Победа" и встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Я понимаю опасности этого диалога, потому что, скорее всего, опять будут предприняты меры со стороны Майи Санду и даже могут не пустить в страну. Вы знаете, что каждый мой приезд из России всегда с сюрпризом: мы не знаем, что ожидать", — сказала Гуцул журналистам.При этом политик подчеркнула, что она и ее команда не боятся давления.Сегодня в Москве проходит II съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". По словам его лидера Илана Шора, планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии и по кампании в преддверии референдума о вступлении республики в ЕС.Первый съезд "Победы" состоялся 21 апреля. Тогда сообщалось, что его участников при возвращении в Кишинев задерживали в аэропорту на несколько часов.Исполняющий обязанности главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.Гуцул стала главой Гагаузии весной прошлого года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство. В конце апреля Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд дело против главы Гагаузии. Ее также обвиняют в причастности к финансированию партии "Шор". Гуцул расценила это как политическое преследование.

https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, россия, в мире, евгения гуцул, сергей лавров, майя санду