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Глава Гагаузии прибыла в Москву

Глава Гагаузии прибыла в Москву - РИА Новости, 09.06.2024

Глава Гагаузии прибыла в Москву

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:17

2024-06-09T14:17

2024-06-09T14:20

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока "Победа" Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

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в мире, москва, молдавия, илан шор, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз