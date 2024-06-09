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Глава Гагаузии прибыла в Москву
Глава Гагаузии прибыла в Москву - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:17
2024-06-09T14:17
2024-06-09T14:20
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока "Победа" Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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в мире, москва, молдавия, илан шор, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Гуцул прибыла в Москву на второй съезд оппозиционного блока "Победа"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока "Победа" Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.