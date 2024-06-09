Рейтинг@Mail.ru
Глава Гагаузии прибыла в Москву - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 09.06.2024 (обновлено: 14:20 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/gutsul-1951775195.html
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Глава Гагаузии прибыла в Москву - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Гагаузии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:17
2024-06-09T14:20
в мире
москва
молдавия
илан шор
евгения гуцул
евросоюз
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f1ca7b01f43495031c2e7c348d52711.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости. Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока "Победа" Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951357341.html
москва
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951244766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_364dc61b2b52a3a9b3f6da594abc07e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, молдавия, илан шор, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Москва, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Глава Гагаузии прибыла в Москву

Гуцул прибыла в Москву на второй съезд оппозиционного блока "Победа"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул прибыла в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа", передает корреспондент РИА Новости.
Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье, как ранее сообщал лидер блока "Победа" Илан Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Стенд Молдавский двор на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
7 июня, 14:34
 
В миреМоскваМолдавияИлан ШорЕвгения ГуцулЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала