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ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951755487.html
ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.06.2024
ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска в третий раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:43
2024-06-09T11:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство. Ранее представительство сообщало о двух сбросах в 07.20 и 08.55.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка
Воронка - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство.
Ранее представительство сообщало о двух сбросах в 07.20 и 08.55.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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