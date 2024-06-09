https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951755487.html

ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 09.06.2024

ВСУ третий раз за сутки сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска в третий раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:43

2024-06-09T11:43

2024-06-09T11:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, сообщает в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство. Ранее представительство сообщало о двух сбросах в 07.20 и 08.55.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия