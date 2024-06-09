https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951736442.html
Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников
Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников
Украинские войска в 8.55 снова сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:30
2024-06-09T09:30
2024-06-09T09:30
специальная военная операция на украине
горловка
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.55 снова сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье представительство сообщило о сбросе взрывоопасного предмета в Калининском районе Горловки в 7.20. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников
ВСУ снова сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку