https://ria.ru/20240609/gorlovka-1951736442.html

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 09.06.2024

Украинские войска снова атаковали Горловку с беспилотников

Украинские войска в 8.55 снова сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T09:30

2024-06-09T09:30

2024-06-09T09:30

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.55 снова сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников на Горловку, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье представительство сообщило о сбросе взрывоопасного предмета в Калининском районе Горловки в 7.20. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 08.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА", - сообщает представительство. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, происшествия