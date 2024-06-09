https://ria.ru/20240609/gants-1951822545.html

Израильский министр Бени Ганц объявил о выходе из правительства Нетаньяху

Израильский министр Бени Ганц объявил о выходе из правительства Нетаньяху - РИА Новости, 09.06.2024

Израильский министр Бени Ганц объявил о выходе из правительства Нетаньяху

Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Биньямина Нетаньяху. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T20:56

2024-06-09T20:56

2024-06-09T22:43

бени ганц

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

израиль

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июн — РИА Новости. Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Биньямина Нетаньяху."К сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе, которая станет оправданием той болезненной цены, которую мы продолжаем платить. Поэтому сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство с тяжелым, но полным сердцем. Сегодня мы сражаемся за судьбу Государства Израиль для будущих поколений. Чтобы обеспечить настоящую победу, вполне уместно, чтобы осенью, в годовщину катастрофы (атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. — Прим. ред.), мы пошли на выборы, которые в конечном итоге создадут правительство, которое завоюет доверие людей и будет способно решать проблемы", — заявил политик в специальном обращении.Он призвал Нетаньяху назначить дату досрочных выборов и не позволить народу Израиля "быть разорванным на части".Премьер-министр в ответ на объявление Ганца заявил, что "Израиль ведет экзистенциальную войну на нескольких фронтах", и сейчас "не время бросать сражение"."Cейчас время объединить усилия. <...> Граждане Израиля, мы будем продолжать до победы и достижения всех целей войны, прежде всего освобождения всех наших похищенных и уничтожения ХАМАС. Моя дверь останется открытой для любой сионистской партии, которая готова присоединиться к усилиям и помочь одержать победу над нашими врагами и обеспечить безопасность наших граждан", — подчеркнул глава правительства.Ганц возглавляет оппозиционную центристскую партию "Государственный лагерь". В конце 2023 года он вошел в чрезвычайное правительство национального единства года в связи начавшейся эскалацией в секторе Газа.В мае политик выдвинул ультиматум Нетаньяху, потребовав, чтобы кабинет министров к 8 июня утвердил план действий в анклаве, пригрозив выходом из правительства.Среди целей национального значения Ганц выделил возвращение всех израильских заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризацию сектора Газа и установление израильского контроля безопасности в палестинском анклаве, а также создание там гражданской администрации при участии США, Европы, арабских стран и палестинцев. Ганц также призвал вернуть жителей севера Израиля в свои дома к 1 сентября.Издание The Times of Israel отмечает, что выход "Государственного лагеря" сокращает правящую коалицию, возглавляемую Нетаньяху, до первоначальных пяти партий, которые ее сформировали после выборов в 2022 году. Коалиция состоит из правящей партии "Ликуд", крайне правых партий "Религиозный сионизм" и "Еврейская сила", а также ультрарелигиозных "ШАС" и "Объединенный иудаизм Торы". В общей сложности они имеют 64 мандата в 120-местном Кнессете, поэтому выход из коалиции партии Ганца, имеющей восемь мандатов, не разрушает парламентское большинство.

https://ria.ru/20240607/netanyakhu-1951448232.html

https://ria.ru/20231115/khamas-1909643193.html

https://ria.ru/20240609/konflikt-1915630213.html

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бени ганц, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, израиль, хамас