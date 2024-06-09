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Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии
Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии - РИА Новости, 09.06.2024
Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:31
2024-06-09T21:31
2024-06-09T21:39
европарламент
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap для телеканала ARD.По данным опроса, АдГ набирает на востоке Германии 27,1% голосов, второе место занимает оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 20,7%. Третье место в восточной Германии достается недавно созданному "Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ), у которого, по опросу, 13,1%.Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идут лишь четвертыми с 11,4%. Далее идут "Зеленые" (6,4%), "Левые" (5,5%) и свободные либералы (3%).В целом по Германии, по данным опроса, лидирует блок ХДС/ХСС, АдГ - на втором месте, а СДПГ - на третьем.
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европарламент, в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, ard
Европарламент, В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, ARD
Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии
Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в ЕП в восточной Германии