https://ria.ru/20240609/frg-1951825752.html

Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии

Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии - РИА Новости, 09.06.2024

Опрос: партия АдГ занимает первое место на выборах в восточной Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:31

2024-06-09T21:31

2024-06-09T21:39

европарламент

в мире

германия

олаф шольц

хдс/хсс

ard

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает первое место на выборах в Европейский парламент на территории бывшей ГДР, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap для телеканала ARD.По данным опроса, АдГ набирает на востоке Германии 27,1% голосов, второе место занимает оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 20,7%. Третье место в восточной Германии достается недавно созданному "Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ), у которого, по опросу, 13,1%.Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца идут лишь четвертыми с 11,4%. Далее идут "Зеленые" (6,4%), "Левые" (5,5%) и свободные либералы (3%).В целом по Германии, по данным опроса, лидирует блок ХДС/ХСС, АдГ - на втором месте, а СДПГ - на третьем.

https://ria.ru/20240609/vybory-1951825496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европарламент, в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, ard