https://ria.ru/20240609/fizika-1951756268.html

Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике - РИА Новости, 09.06.2024

Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Российские школьники завоевали восемь золотых и серебряных медалей на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:50

2024-06-09T11:50

2024-06-09T13:40

хорошие новости

россия

малайзия

московский физико-технический институт

в мире

физика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951755939_56:155:1214:806_1920x0_80_0_0_218ed97cbf5c53fd9b903e50cdc1e876.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых и серебряных медалей на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. "Пять золотых медалей и три серебряные получили ребята из российской сборной на 24-й Азиатской физической олимпиаде (APhO 2024), которая прошла в Малайзии. За награды боролись 28 команд школьников из 27 стран", — говорится в релизе. В Минпросвещения уточнили, что к олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе Московского физико-технического института. Руководителем сборной стал директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко. Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. Она проходит по правилам Международной физической олимпиады и включает в себя теоретический тур и практические испытания.

https://ria.ru/20240426/olimpiada-1942464162.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, малайзия, московский физико-технический институт, в мире, физика