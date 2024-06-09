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Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике - РИА Новости, 09.06.2024
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11:50 09.06.2024 (обновлено: 13:40 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/fizika-1951756268.html
Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике - РИА Новости, 09.06.2024
Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике
Российские школьники завоевали восемь золотых и серебряных медалей на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:50
2024-06-09T13:40
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых и серебряных медалей на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. "Пять золотых медалей и три серебряные получили ребята из российской сборной на 24-й Азиатской физической олимпиаде (APhO 2024), которая прошла в Малайзии. За награды боролись 28 команд школьников из 27 стран", — говорится в релизе. В Минпросвещения уточнили, что к олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе Московского физико-технического института. Руководителем сборной стал директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко. Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. Она проходит по правилам Международной физической олимпиады и включает в себя теоретический тур и практические испытания.
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россия, малайзия, московский физико-технический институт, в мире, физика
Хорошие новости, Россия, Малайзия, Московский физико-технический институт, В мире, Физика
Россияне выиграли восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике

Школьники из России завоевали пять золотых медалей и три серебряных на APhO 2024

© Фото : Пресс-служба Минпросвещения РоссииШкольники из российской сборной, завоевавшие пять золотых медалей и три серебряных на 24-й Азиатской физической олимпиаде в Малайзии
Школьники из российской сборной, завоевавшие пять золотых медалей и три серебряных на 24-й Азиатской физической олимпиаде в Малайзии - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Пресс-служба Минпросвещения России
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь золотых и серебряных медалей на 24-й Азиатской физической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
"Пять золотых медалей и три серебряные получили ребята из российской сборной на 24-й Азиатской физической олимпиаде (APhO 2024), которая прошла в Малайзии. За награды боролись 28 команд школьников из 27 стран", — говорится в релизе.
В Минпросвещения уточнили, что к олимпиаде школьники готовились на учебно-тренировочных сборах, которые прошли на базе Московского физико-технического института. Руководителем сборной стал директор по довузовской подготовке МФТИ Виталий Шевченко.
Азиатская физическая олимпиада — ежегодное соревнование для школьников по физике. Она проходит по правилам Международной физической олимпиады и включает в себя теоретический тур и практические испытания.
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