https://ria.ru/20240609/ekspertiza-1951679378.html

Ефимов: экспертиза строительных проектов сохранила Москве 19,7 млрд руб

Ефимов: экспертиза строительных проектов сохранила Москве 19,7 млрд руб - РИА Новости, 09.06.2024

Ефимов: экспертиза строительных проектов сохранила Москве 19,7 млрд руб

Экспертиза финансируемых из городского бюджета строительных проектов позволила столице с начала года сэкономить около 19,7 миллиарда рублей - почти 13% от... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:06

2024-06-09T14:06

2024-06-09T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экспертиза финансируемых из городского бюджета строительных проектов позволила столице с начала года сэкономить около 19,7 миллиарда рублей - почти 13% от первоначальной стоимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С января столица смогла снизить стоимость строительства недвижимости в Москве на 19,7 миллиарда рублей, что составляет 13,7% от первоначально заявленной суммы. Подобный процесс осуществляется благодаря актуализации смет, оптимизации технологических и технических решений, что в том числе повышает качество и безопасность самих проектов", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках экспертизы специалисты Мосгосэкспертизы проверяют соответствие материалов и оборудования первоначальным заявкам. Кроме того, сотрудники сопоставляют представленные в смете данные с московской сметно-нормативной базой. Уточняется, что сэкономленные благодаря экспертизе средства могут быть перераспределены на строительство жилья, социально значимых для столицы объектов и благоустройство городского пространства. Глава Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что основными задачами во время работы со сметными показателями являются рациональное распределение средств, оптимизация финансирования и достижение максимальной производительности в сочетании с оптимальной стоимостью объекта. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы