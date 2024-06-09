Ефимов: экспертиза строительных проектов сохранила Москве 19,7 млрд руб
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Экспертиза финансируемых из городского бюджета строительных проектов позволила столице с начала года сэкономить около 19,7 миллиарда рублей - почти 13% от первоначальной стоимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"С января столица смогла снизить стоимость строительства недвижимости в Москве на 19,7 миллиарда рублей, что составляет 13,7% от первоначально заявленной суммы. Подобный процесс осуществляется благодаря актуализации смет, оптимизации технологических и технических решений, что в том числе повышает качество и безопасность самих проектов", – рассказал заммэра в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В рамках экспертизы специалисты Мосгосэкспертизы проверяют соответствие материалов и оборудования первоначальным заявкам. Кроме того, сотрудники сопоставляют представленные в смете данные с московской сметно-нормативной базой.
Уточняется, что сэкономленные благодаря экспертизе средства могут быть перераспределены на строительство жилья, социально значимых для столицы объектов и благоустройство городского пространства.
Глава Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что основными задачами во время работы со сметными показателями являются рациональное распределение средств, оптимизация финансирования и достижение максимальной производительности в сочетании с оптимальной стоимостью объекта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Уточняется, что сэкономленные благодаря экспертизе средства могут быть перераспределены на строительство жилья, социально значимых для столицы объектов и благоустройство городского пространства.
Глава Москомэкспертизы Иван Щербаков отметил, что основными задачами во время работы со сметными показателями являются рациональное распределение средств, оптимизация финансирования и достижение максимальной производительности в сочетании с оптимальной стоимостью объекта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.