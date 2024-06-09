Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое
Музаев: число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло в два раза
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс – в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом", - сказал Музаев.
По его словам, решение сдавать единый государственный экзамен – это законное право ученика.
Глава Рособрнадзора уточнил, что, если рост желающих продолжится и результаты будут высокими, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным. "Мы отслеживаем уровень подготовки ребят в целом. Если в 2025-2026 годах мы будем видеть и будем уверены, что ЕГЭ будут сдавать наравне с такими же статистическими данными, какие имеют все регионы России, тогда, да (ЕГЭ может стать обязательным – ред.)", - отметил Музаев.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что порядка 40% детей из новых регионов РФ воспользовались сдачей ЕГЭ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.