https://ria.ru/20240609/ege-1951789217.html

Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое

Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое - РИА Новости, 09.06.2024

Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое

Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:52

2024-06-09T15:52

2024-06-09T15:52

пмэф-2024

россия

донбасс

анзор музаев

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

херсонская область

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845439982_0:238:3122:1995_1920x0_80_0_0_2c3dd932d422aadc5dbb5b4e7e9460d3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс – в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом", - сказал Музаев. По его словам, решение сдавать единый государственный экзамен – это законное право ученика. Глава Рособрнадзора уточнил, что, если рост желающих продолжится и результаты будут высокими, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным. "Мы отслеживаем уровень подготовки ребят в целом. Если в 2025-2026 годах мы будем видеть и будем уверены, что ЕГЭ будут сдавать наравне с такими же статистическими данными, какие имеют все регионы России, тогда, да (ЕГЭ может стать обязательным – ред.)", - отметил Музаев. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что порядка 40% детей из новых регионов РФ воспользовались сдачей ЕГЭ. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html

https://ria.ru/20240608/ege-1734473764.html

россия

донбасс

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донбасс, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), херсонская область , запорожская область, образование - общество