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Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:52 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/ege-1951789217.html
Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое
Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое - РИА Новости, 09.06.2024
Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое
Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:52
2024-06-09T15:52
пмэф-2024
россия
донбасс
анзор музаев
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
херсонская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс – в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом", - сказал Музаев. По его словам, решение сдавать единый государственный экзамен – это законное право ученика. Глава Рособрнадзора уточнил, что, если рост желающих продолжится и результаты будут высокими, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным. "Мы отслеживаем уровень подготовки ребят в целом. Если в 2025-2026 годах мы будем видеть и будем уверены, что ЕГЭ будут сдавать наравне с такими же статистическими данными, какие имеют все регионы России, тогда, да (ЕГЭ может стать обязательным – ред.)", - отметил Музаев. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что порядка 40% детей из новых регионов РФ воспользовались сдачей ЕГЭ. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html
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россия, донбасс, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), херсонская область , запорожская область, образование - общество
ПМЭФ-2024, Россия, Донбасс, Анзор Музаев, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Херсонская область , Запорожская область, Образование - Общество
Число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло вдвое

Музаев: число школьников из новых регионов, выбирающих ЕГЭ, выросло в два раза

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Количество школьников из новых регионов России, выбирающих экзамен в формате ЕГЭ, выросло в два раза, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс – в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом", - сказал Музаев.
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По его словам, решение сдавать единый государственный экзамен – это законное право ученика.
Глава Рособрнадзора уточнил, что, если рост желающих продолжится и результаты будут высокими, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным. "Мы отслеживаем уровень подготовки ребят в целом. Если в 2025-2026 годах мы будем видеть и будем уверены, что ЕГЭ будут сдавать наравне с такими же статистическими данными, какие имеют все регионы России, тогда, да (ЕГЭ может стать обязательным – ред.)", - отметил Музаев.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что порядка 40% детей из новых регионов РФ воспользовались сдачей ЕГЭ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияДонбассАнзор МузаевСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Херсонская областьЗапорожская областьОбразование - Общество
 
 
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