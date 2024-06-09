https://ria.ru/20240609/efimov-1951556176.html

Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года

Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года - РИА Новости, 09.06.2024

Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года

На территории ТиНАО инвесторы планируют построить более 33 миллионов квадратных метров жилья к 2035 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:05

2024-06-09T13:05

2024-06-09T13:05

пмэф-2024

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. На территории ТиНАО инвесторы планируют построить более 33 миллионов квадратных метров жилья к 2035 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Динамика привлечения средств в строительную отрасль ТиНАО говорит о благоприятном инвестиционном климате. Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 годувложения в отрасль достигнут 10 триллионов рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 миллионов квадратных метров жилья и свыше 27 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости", – сказал Ефимов в ходе Петербургского международногоэкономического форума (ПМЭФ).По его словам, с 2012 года на территории ТиНАО возвели 25 миллионов квадратных метров жилья, а инвестиции в градостроительное развитие составили 3,7 триллиона рублей.Ефимов добавил, что в 2023 году инвестиции в строительную отрасль ТиНАО достигли 500 миллиардов рублей.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах возводится и проектируется 10 детских садов, а также планируется построить 11 поликлиник. Кроме того, в программу реновации ТиНАО включены 268 домов.С момента присоединения ТиНАО к Москве в 2012 году введено более 170 объектов социальной инфраструктуры, появилось порядка 200 тысяч рабочих мест, построено более 390 километров автодорог и 10 станций метрополитена.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240607/efimov-1951183901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы