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Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:05 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/efimov-1951556176.html
Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года
Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года - РИА Новости, 09.06.2024
Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года
На территории ТиНАО инвесторы планируют построить более 33 миллионов квадратных метров жилья к 2035 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:05
2024-06-09T13:05
пмэф-2024
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. На территории ТиНАО инвесторы планируют построить более 33 миллионов квадратных метров жилья к 2035 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Динамика привлечения средств в строительную отрасль ТиНАО говорит о благоприятном инвестиционном климате. Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 годувложения в отрасль достигнут 10 триллионов рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 миллионов квадратных метров жилья и свыше 27 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости", – сказал Ефимов в ходе Петербургского международногоэкономического форума (ПМЭФ).По его словам, с 2012 года на территории ТиНАО возвели 25 миллионов квадратных метров жилья, а инвестиции в градостроительное развитие составили 3,7 триллиона рублей.Ефимов добавил, что в 2023 году инвестиции в строительную отрасль ТиНАО достигли 500 миллиардов рублей.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах возводится и проектируется 10 детских садов, а также планируется построить 11 поликлиник. Кроме того, в программу реновации ТиНАО включены 268 домов.С момента присоединения ТиНАО к Москве в 2012 году введено более 170 объектов социальной инфраструктуры, появилось порядка 200 тысяч рабочих мест, построено более 390 километров автодорог и 10 станций метрополитена.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/efimov-1951183901.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы
ПМЭФ-2024, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы

Ефимов: в ТиНАО планируют построить более 33 млн кв м жилья до 2035 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 июня - РИА Новости. На территории ТиНАО инвесторы планируют построить более 33 миллионов квадратных метров жилья к 2035 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Динамика привлечения средств в строительную отрасль ТиНАО говорит о благоприятном инвестиционном климате. Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 годувложения в отрасль достигнут 10 триллионов рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 миллионов квадратных метров жилья и свыше 27 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости", – сказал Ефимов в ходе Петербургского международногоэкономического форума (ПМЭФ).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: власти Москвы и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве по КРТ
7 июня, 14:35
По его словам, с 2012 года на территории ТиНАО возвели 25 миллионов квадратных метров жилья, а инвестиции в градостроительное развитие составили 3,7 триллиона рублей.
Ефимов добавил, что в 2023 году инвестиции в строительную отрасль ТиНАО достигли 500 миллиардов рублей.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах возводится и проектируется 10 детских садов, а также планируется построить 11 поликлиник. Кроме того, в программу реновации ТиНАО включены 268 домов.
С момента присоединения ТиНАО к Москве в 2012 году введено более 170 объектов социальной инфраструктуры, появилось порядка 200 тысяч рабочих мест, построено более 390 километров автодорог и 10 станций метрополитена.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов"
7 июня, 13:06
 
ПМЭФ-2024МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Комплекс градостроительной политики и строительства г. Москвы
 
 
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