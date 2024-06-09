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В Подмосковье задержали мужчину, насмерть сбившего подростка на остановке - РИА Новости, 09.06.2024
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14:52 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/dtp-1951780345.html
В Подмосковье задержали мужчину, насмерть сбившего подростка на остановке
В Подмосковье задержали мужчину, насмерть сбившего подростка на остановке - РИА Новости, 09.06.2024
В Подмосковье задержали мужчину, насмерть сбившего подростка на остановке
Задержан мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Московской области и насмерть сбил подростка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:52
2024-06-09T14:52
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия – радио sputnik
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержан мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Московской области и насмерть сбил подростка, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее подмосковный главк полиции сообщал, что один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Следком уточнил, что подростки 2011 и 2014 года рождения. "Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. "а, в" ч. 4 ст. 264 УК)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, поручение на контроле у центрального аппарата СК.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия – Радио Sputnik
В Подмосковье задержали мужчину, насмерть сбившего подростка на остановке

СК: задержан мужчина, в пьяном виде сбивший насмерть подростка в Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Задержан мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Московской области и насмерть сбил подростка, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее подмосковный главк полиции сообщал, что один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Следком уточнил, что подростки 2011 и 2014 года рождения.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть и травмирование детей (п.п. "а, в" ч. 4 ст. 264 УК)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, поручение на контроле у центрального аппарата СК.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия – Радио Sputnik
 
 
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