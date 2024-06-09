Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 09.06.2024 (обновлено: 11:57 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/dtp-1951732490.html
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший - РИА Новости, 09.06.2024
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:51
2024-06-09T11:57
происшествия
новокузнецкий район
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951748965_0:36:801:487_1920x0_80_0_0_3251c4ba07bf78d92bcd7d49800980ec.jpg
КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Нефаз", который двигался по маршруту Новокузнецк — деревня Малая Талда", — говорится в релизе.Авария произошла около 07:20 по местному времени на седьмом километре автодороги Ильинка — Степной. В результате водитель легкового авто умер на месте. В автобусе находились 17 пассажиров, одного из них с травмами доставили в больницу. Еще одна женщина обратилась в травмпункт самостоятельно, ей оказали помощь и отпустили домой. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД "Новокузнецкий". Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
новокузнецкий район
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951748965_0:0:830:622_1920x0_80_0_0_194d5bf1c56af0221d7c0ae568680507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецкий район, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецкий район, Кемеровская область
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший

В Кемеровской области водитель иномарки спровоцировал ДТП с автобусом и погиб

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области
ДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с пассажирским автобусом в Новокузнецком районе Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
"Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Нефаз", который двигался по маршруту Новокузнецк — деревня Малая Талда", — говорится в релизе.
Авария произошла около 07:20 по местному времени на седьмом километре автодороги Ильинка — Степной. В результате водитель легкового авто умер на месте. В автобусе находились 17 пассажиров, одного из них с травмами доставили в больницу. Еще одна женщина обратилась в травмпункт самостоятельно, ей оказали помощь и отпустили домой.
На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД "Новокузнецкий". Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияНовокузнецкий районКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала