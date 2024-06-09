https://ria.ru/20240609/dtp-1951732490.html
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший - РИА Новости, 09.06.2024
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:51
2024-06-09T08:51
2024-06-09T11:57
происшествия
новокузнецкий район
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости. Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. "Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Нефаз", который двигался по маршруту Новокузнецк — деревня Малая Талда", — говорится в релизе.Авария произошла около 07:20 по местному времени на седьмом километре автодороги Ильинка — Степной. В результате водитель легкового авто умер на месте. В автобусе находились 17 пассажиров, одного из них с травмами доставили в больницу. Еще одна женщина обратилась в травмпункт самостоятельно, ей оказали помощь и отпустили домой. На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД "Новокузнецкий". Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
новокузнецкий район
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происшествия, новокузнецкий район, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецкий район, Кемеровская область
В Кузбассе пассажирский автобус попал в ДТП, есть погибший
В Кемеровской области водитель иномарки спровоцировал ДТП с автобусом и погиб
КЕМЕРОВО, 9 июн — РИА Новости.
Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, он погиб, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале
.
"Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля "Тойота Королла" выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом "Нефаз", который двигался по маршруту Новокузнецк — деревня Малая Талда", — говорится в релизе.
Авария произошла около 07:20 по местному времени на седьмом километре автодороги Ильинка — Степной. В результате водитель легкового авто умер на месте. В автобусе находились 17 пассажиров, одного из них с травмами доставили в больницу. Еще одна женщина обратилась в травмпункт самостоятельно, ей оказали помощь и отпустили домой.
На место незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД "Новокузнецкий". Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.