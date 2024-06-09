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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2024

В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

Мирный житель Донецка погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:26

2024-06-09T14:26

2024-06-09T14:26

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье совершили сброс с БПЛА в Петровском районе города.

https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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