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В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/donetsk-1951776076.html
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина - РИА Новости, 09.06.2024
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина
Мирный житель Донецка погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:26
2024-06-09T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", - написал мэр. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье совершили сброс с БПЛА в Петровском районе города.
https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке при сбросе взрывоопасного предмета погиб мужчина

Мэр Кулемзин: мирный житель погиб при сбросе ВОП с беспилотника на Донецк

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского БПЛА, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, в результате сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе погиб мужчина 1986 года рождения", - написал мэр.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска рано утром в воскресенье совершили сброс с БПЛА в Петровском районе города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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