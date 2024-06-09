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Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/donetsk-1951774736.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 09.06.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска в воскресенье атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:15
2024-06-09T14:15
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.30 - город Донецк (Петровский район), БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ также выпустили по Петровскому району четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три "натовских" снаряда по Никитовскому району Горловки. В воскресенье украинские войска уже неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, а также сбрасывали взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
донецк
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донецк, петровский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

ВСУ атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-камикадзе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье атаковали Петровский район Донецка с применением дрона-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 13.30 - город Донецк (Петровский район), БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
Кроме того, ВСУ также выпустили по Петровскому району четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три "натовских" снаряда по Никитовскому району Горловки.
В воскресенье украинские войска уже неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, а также сбрасывали взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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