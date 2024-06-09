Рейтинг@Mail.ru
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 09.06.2024 (обновлено: 15:28 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/donetsk-1951748250.html
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Петровский район Донецка, два человека получили ранения, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:02
2024-06-09T15:28
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951753304_0:0:1418:799_1920x0_80_0_0_fab347e1ed6b3c57332aaa00e08b3bea.jpg
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Петровский район Донецка, два человека получили ранения, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение", — написал он. Второй пострадавший, по словам мэра, — мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), дрон сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район в 05:10. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать этот район Донецка, по нему выпустили уже около 20 снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240607/dnr-1951516319.html
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951753304_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_fbee6705bf876d54ff2f24c38150beb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

Мэр Донецка Кулемзин: два человека пострадали при сбросе ВОП с беспилотника

© Кадр видео очевидцаПоследствия обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ
© Кадр видео очевидца
Последствия обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Петровский район Донецка, два человека получили ранения, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение", — написал он.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Линия фронта ежедневно отодвигается от Донецка, заявил Пушилин
7 июня, 19:36
Второй пострадавший, по словам мэра, — мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины.
По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), дрон сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район в 05:10. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать этот район Донецка, по нему выпустили уже около 20 снарядов калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала