https://ria.ru/20240609/donetsk-1951748250.html

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Петровский район Донецка, два человека получили ранения, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:02

2024-06-09T11:02

2024-06-09T15:28

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на Петровский район Донецка, два человека получили ранения, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате утреннего сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе осколочные ранения обеих ног получил мужчина 1971 года рождения, который ехал в личном автомобиле. Направлен в медицинское учреждение", — написал он. Второй пострадавший, по словам мэра, — мужчина 1985 года рождения, у него осколочные ранения левого плеча и ушной раковины. По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), дрон сбросил взрывоопасный предмет на Петровский район в 05:10. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать этот район Донецка, по нему выпустили уже около 20 снарядов калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240607/dnr-1951516319.html

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия