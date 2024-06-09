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В Чехии усилили меры безопасности - РИА Новости, 09.06.2024
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07:48 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/chekhiya-1951727608.html
В Чехии усилили меры безопасности
В Чехии усилили меры безопасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Чехии усилили меры безопасности
В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:48
2024-06-09T07:48
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чехия
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ПРАГА, 9 июн - РИА Новости. В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана. "Полиция в настоящее время принимает превентивные меры. У нее нет сведений о непосредственной угрозе. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время", - заявил журналистам министр. По данным издания, полиция уже в субботу перешла в режим террористической угрозы, а повышенные меры безопасности действуют "до особого распоряжения". Как полагает издание, угроза, из-за которой были усилены меры безопасности, может касаться не только Чехии. На улицах Праги появились вооруженные патрули полиции, прежде всего, вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомагистралях полиция ведет проверку документов.
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html
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в мире, чехия
В мире, Чехия
В Чехии усилили меры безопасности

Полиция в Чехии срочно усилила меры безопасности из-за угрозы теракта

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
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ПРАГА, 9 июн - РИА Новости. В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана.
"Полиция в настоящее время принимает превентивные меры. У нее нет сведений о непосредственной угрозе. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время", - заявил журналистам министр.
По данным издания, полиция уже в субботу перешла в режим террористической угрозы, а повышенные меры безопасности действуют "до особого распоряжения". Как полагает издание, угроза, из-за которой были усилены меры безопасности, может касаться не только Чехии.
На улицах Праги появились вооруженные патрули полиции, прежде всего, вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомагистралях полиция ведет проверку документов.
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