https://ria.ru/20240609/chekhiya-1951727608.html
В Чехии усилили меры безопасности
В Чехии усилили меры безопасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Чехии усилили меры безопасности
В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:48
2024-06-09T07:48
2024-06-09T07:48
в мире
чехия
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ПРАГА, 9 июн - РИА Новости. В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана. "Полиция в настоящее время принимает превентивные меры. У нее нет сведений о непосредственной угрозе. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время", - заявил журналистам министр. По данным издания, полиция уже в субботу перешла в режим террористической угрозы, а повышенные меры безопасности действуют "до особого распоряжения". Как полагает издание, угроза, из-за которой были усилены меры безопасности, может касаться не только Чехии. На улицах Праги появились вооруженные патрули полиции, прежде всего, вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомагистралях полиция ведет проверку документов.
https://ria.ru/20240606/chekhiya-1950901794.html
чехия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия
В Чехии усилили меры безопасности
Полиция в Чехии срочно усилила меры безопасности из-за угрозы теракта
ПРАГА, 9 июн - РИА Новости.
В связи с угрозой теракта в Чехии полиция срочно предпринимает повышенные меры безопасности, сообщило издание Idnes
со ссылкой на главу МВД Вита Ракушана.
"Полиция в настоящее время принимает превентивные меры. У нее нет сведений о непосредственной угрозе. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время", - заявил журналистам министр.
По данным издания, полиция уже в субботу перешла в режим террористической угрозы, а повышенные меры безопасности действуют "до особого распоряжения". Как полагает издание, угроза, из-за которой были усилены меры безопасности, может касаться не только Чехии.
На улицах Праги
появились вооруженные патрули полиции, прежде всего, вблизи железнодорожных и автобусных вокзалов, на автомагистралях полиция ведет проверку документов.