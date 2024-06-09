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Байден допустил ошибку, говоря об Украине - РИА Новости, 09.06.2024
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20:44 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/biden-1951821119.html
Байден допустил ошибку, говоря об Украине
Байден допустил ошибку, говоря об Украине - РИА Новости, 09.06.2024
Байден допустил ошибку, говоря об Украине
Президент США Джо Байден допустил очередную фирменную оговорку, посетовав, что Ираку пришлось слишком долго ждать американской помощи, имея в виду Украину. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:44
2024-06-09T20:44
в мире
ирак
украина
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную фирменную оговорку, посетовав, что Ираку пришлось слишком долго ждать американской помощи, имея в виду Украину. "Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка", - сказал он журналистам под занавес визита во Францию. В стенограмме, разосланной Белым домом, Ирак перечеркнут и в скобках добавлена Украина. Конгрессу потребовалось полгода на то, чтобы выделить Белому дому 61 миллиард долларов на продолжение помощи Украине, в том числе поставками оружия и боеприпасов. Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.
https://ria.ru/20240118/bayden-1922227711.html
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в мире, ирак, украина, сша, джо байден
В мире, Ирак, Украина, США, Джо Байден
Байден допустил ошибку, говоря об Украине

Байден заявил, что Ираку пришлось долго ждать помощи США, имея в виду Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил очередную фирменную оговорку, посетовав, что Ираку пришлось слишком долго ждать американской помощи, имея в виду Украину.
"Идея, о которой некоторые говорят, что мы стали сейчас полуизоляционистами. Я имею в виду, идея, что нам пришлось ждать все эти месяцы просто, чтобы получить деньги для Ирака, что мы, потому что мы ждали. Я имею в виду, это просто, это не то, что мы есть. Это не то, кто есть Америка", - сказал он журналистам под занавес визита во Францию.
В стенограмме, разосланной Белым домом, Ирак перечеркнут и в скобках добавлена Украина.
Конгрессу потребовалось полгода на то, чтобы выделить Белому дому 61 миллиард долларов на продолжение помощи Украине, в том числе поставками оружия и боеприпасов.
Частые оговорки, сбивчивость речи и неловкость в движениях 81-летнего Байдена дают повод его политическим оппонентам ставить под сомнение его пригодность ко второму президентскому сроку.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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