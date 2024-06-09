https://ria.ru/20240609/biden-1951812441.html
Опрос показал, почему американцы готовы поддержать Байдена на выборах
Опрос показал, почему американцы готовы поддержать Байдена на выборах - РИА Новости, 09.06.2024
Опрос показал, почему американцы готовы поддержать Байдена на выборах
Меньше трети готовых поддержать президента США Джо Байдена на предстоящих выборах готовы отдать свой голос за него, потому что он им нравится, большинство же... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:25
2024-06-09T19:25
2024-06-09T19:25
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Меньше трети готовых поддержать президента США Джо Байдена на предстоящих выборах готовы отдать свой голос за него, потому что он им нравится, большинство же предпочитают проголосовать за действующего президента лишь для того, чтобы Белый дом не занял Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News. Согласно данным опроса, только 27% респондентов, которые хотят проголосовать за Байдена на президентских выборах в ноябре, отдадут свой голос ему, потому что он им нравится, в то время как 54% хотят проголосовать за Байдена, чтобы противостоять его сопернику, экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Зарегистрированные избиратели описывают Байдена в основном как сострадательного (52%) и компетентного (40%) президента, в то время как Трампа называют жестким (66%), энергичным (61%) и эффективным (52%). В то, что у Трампа есть видение того, как руководить страной, верят 67% опрошенных, в то время как о Байдене так отозвался 51% респондентов. Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей и 5,5 процентных пунктов для тех, кто, вероятно, проголосует за Байдена. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html
https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, почему американцы готовы поддержать Байдена на выборах
CBS News: американцы готовы поддержать Байдена, чтобы выборы не выиграл Трамп
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Меньше трети готовых поддержать президента США Джо Байдена на предстоящих выборах готовы отдать свой голос за него, потому что он им нравится, большинство же предпочитают проголосовать за действующего президента лишь для того, чтобы Белый дом не занял Дональд Трамп, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News
.
Согласно данным опроса, только 27% респондентов, которые хотят проголосовать за Байдена на президентских выборах в ноябре, отдадут свой голос ему, потому что он им нравится, в то время как 54% хотят проголосовать за Байдена, чтобы противостоять его сопернику, экс-главе Белого дома Дональду Трампу.
Зарегистрированные избиратели описывают Байдена в основном как сострадательного (52%) и компетентного (40%) президента, в то время как Трампа называют жестким (66%), энергичным (61%) и эффективным (52%).
В то, что у Трампа есть видение того, как руководить страной, верят 67% опрошенных, в то время как о Байдене так отозвался 51% респондентов.
Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей и 5,5 процентных пунктов для тех, кто, вероятно, проголосует за Байдена.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.