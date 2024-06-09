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В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов
В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов - РИА Новости, 09.06.2024
В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за сутки над территорией приграничья уничтожены 15 украинских беспилотников. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:52
2024-06-09T20:52
2024-06-09T20:52
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
суджанский район
глушковский район
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за сутки над территорией приграничья уничтожены 15 украинских беспилотников. "Вечерняя сводка из приграничных районов Курской области от 9 июня 2024 года... Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в течении дня обстреливались пункт пропуска "Суджа", село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Подчеркивается, что никто из жителей не пострадал. Кроме того, сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были вблизи села Гордеевка, деревень Новоивановки и Воронок, посёлка Тёткино. Жертв также нет. Уточняется, что в Новоивановке и Воронок в результате атак повреждены линии электропередачи.
https://ria.ru/20240607/reb-1950698682.html
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происшествия, курская область, суджанский район, глушковский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Суджанский район, Глушковский район
В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов
Смирнов: в Курской области за сутки уничтожили 15 украинских БПЛА