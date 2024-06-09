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Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 09.06.2024 (обновлено: 16:21 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/bayden-1951791232.html
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - РИА Новости, 09.06.2024
Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским. "То есть РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:06
2024-06-09T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским. "То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — поинтересовался один из комментаторов."Есть ли шанс, что он соблаговолит извиниться перед американским народом за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее?" — поддержал другой. "Извиниться перед Зеленским? А как насчет извинений перед налогоплательщиками, которые финансируют эту отвратительную войну?" — поделился мнением еще один из пользователей."Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - Прим.ред)", — заключили читатели. В пятницу президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали ему. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951744327.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден

Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским.

"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"Есть ли шанс, что он соблаговолит извиниться перед американским народом за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее?" — поддержал другой.

"Извиниться перед Зеленским? А как насчет извинений перед налогоплательщиками, которые финансируют эту отвратительную войну?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - Прим.ред)", — заключили читатели.

В пятницу президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали ему. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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