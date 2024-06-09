https://ria.ru/20240609/bayden-1951791232.html

Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США

Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США - РИА Новости, 09.06.2024

Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США

Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским. "То есть РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:06

2024-06-09T16:06

2024-06-09T16:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским. "То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — поинтересовался один из комментаторов."Есть ли шанс, что он соблаговолит извиниться перед американским народом за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее?" — поддержал другой. "Извиниться перед Зеленским? А как насчет извинений перед налогоплательщиками, которые финансируют эту отвратительную войну?" — поделился мнением еще один из пользователей."Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - Прим.ред)", — заключили читатели. В пятницу президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали ему. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден