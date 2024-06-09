Поступок Байдена на встрече с Зеленским вызвал ярость в США
© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Читатели New York Post раскритиковали президента США Джо Байдена за извинения из-за медленных темпов поставок оружия на встрече с Владимиром Зеленским.
"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — поинтересовался один из комментаторов.
"То есть американские налогоплательщики извиняются за то, что отправили сотни миллиардов бесплатных подарков парню, который постоянно требует и получает все, что хочет?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Есть ли шанс, что он соблаговолит извиниться перед американским народом за рост преступности, инфляцию, нелегальную иммиграцию, повышение цен на энергоносители и так далее?" — поддержал другой.
"Извиниться перед Зеленским? А как насчет извинений перед налогоплательщиками, которые финансируют эту отвратительную войну?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Извиниться перед Зеленским? А как насчет извинений перед налогоплательщиками, которые финансируют эту отвратительную войну?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Байден - бесхребетный кандидат (в президенты США - Прим.ред)", — заключили читатели.
В пятницу президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали ему. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.
В пятницу президент США Джо Байден принес извинения Владимиру Зеленскому за задержку в выделении Украине военной помощи. Он добавил, что некоторые "очень консервативные" конгрессмены мешали ему. Президент также в очередной раз заверил Зеленского в том, что США продолжат поддерживать Украину.