https://ria.ru/20240609/ataka-1951794230.html

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море - РИА Новости, 09.06.2024

Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:29

2024-06-09T16:29

2024-06-09T23:47

в мире

красное море

йемен

аравийское море

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

великобритания

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. В ночь с субботы на воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. Позднее ведомство добавило, что на судне из-за попадания снаряда начался пожар. "Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. <...> Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели две совместные военные операции против судов <...> Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. <...> При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников", — говорится в заявлении в Telegram-канале Сариа. Как сообщил военный представитель хуситов, в результате атаки на судне Norderney начался пожар. Хуситы отметили, что атаковали суда, так как они "относятся к компаниям, нарушившим запрет" на заход судов в порты Израиля. Также они напомнили, что будут продолжать проводить военные операции, пока в отношении палестинцев не прекратятся "агрессия и осада". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, красное море, йемен, аравийское море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания