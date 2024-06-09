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Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море - РИА Новости, 09.06.2024
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16:29 09.06.2024 (обновлено: 23:47 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ataka-1951794230.html
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море - РИА Новости, 09.06.2024
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:29
2024-06-09T23:47
в мире
красное море
йемен
аравийское море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
великобритания
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. В ночь с субботы на воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. Позднее ведомство добавило, что на судне из-за попадания снаряда начался пожар. "Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. &lt;...&gt; Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели две совместные военные операции против судов &lt;...&gt; Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. &lt;...&gt; При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников", — говорится в заявлении в Telegram-канале Сариа. Как сообщил военный представитель хуситов, в результате атаки на судне Norderney начался пожар. Хуситы отметили, что атаковали суда, так как они "относятся к компаниям, нарушившим запрет" на заход судов в порты Израиля. Также они напомнили, что будут продолжать проводить военные операции, пока в отношении палестинцев не прекратятся "агрессия и осада". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, йемен, аравийское море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, великобритания
В мире, Красное море, Йемен, Аравийское море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Великобритания
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море

Хуситы атаковали эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море

© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
В ночь с субботы на воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. Позднее ведомство добавило, что на судне из-за попадания снаряда начался пожар.
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"Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. <...> Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели две совместные военные операции против судов <...> Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. <...> При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников", — говорится в заявлении в Telegram-канале Сариа.
Как сообщил военный представитель хуситов, в результате атаки на судне Norderney начался пожар. Хуситы отметили, что атаковали суда, так как они "относятся к компаниям, нарушившим запрет" на заход судов в порты Израиля. Также они напомнили, что будут продолжать проводить военные операции, пока в отношении палестинцев не прекратятся "агрессия и осада".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
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В миреКрасное мореЙеменАравийское мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВеликобритания
 
 
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