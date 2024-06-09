Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море
Хуситы атаковали эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море
© AP Photo / Hani MohammedБойцы-хуситы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы-хуситы в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало британский эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
В ночь с субботы на воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. Позднее ведомство добавило, что на судне из-за попадания снаряда начался пожар.
У Йемена появилось абсолютное оружие
6 февраля, 08:00
"Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. <...> Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Вооруженных сил Йемена провели две совместные военные операции против судов <...> Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море. <...> При проведении обеих операций было использовано несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников", — говорится в заявлении в Telegram-канале Сариа.
Как сообщил военный представитель хуситов, в результате атаки на судне Norderney начался пожар. Хуситы отметили, что атаковали суда, так как они "относятся к компаниям, нарушившим запрет" на заход судов в порты Израиля. Также они напомнили, что будут продолжать проводить военные операции, пока в отношении палестинцев не прекратятся "агрессия и осада".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
12 января, 16:13