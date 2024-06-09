https://ria.ru/20240609/ataka-1951731572.html

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024

В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника

Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в субботу, сообщает... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:42

2024-06-09T08:42

2024-06-09T08:42

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в субботу, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции "Трудовская" осколочное ранение мягких тканей теменной области слева получил мужчина 1978 года рождения, а также мужчина 1986 года рождения – осколочное проникающее ранение в брюшную полость, поясничной области справа, слепые осколочные ранение верхней трети правого плеча", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу утром сообщало, что взрывоопасный предмет был сброшен с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия