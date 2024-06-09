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В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в субботу, сообщает... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:42
2024-06-09T08:42
2024-06-09T08:42
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в субботу, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, в результате вчерашнего сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции "Трудовская" осколочное ранение мягких тканей теменной области слева получил мужчина 1978 года рождения, а также мужчина 1986 года рождения – осколочное проникающее ранение в брюшную полость, поясничной области справа, слепые осколочные ранение верхней трети правого плеча", - говорится в сообщении. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу утром сообщало, что взрывоопасный предмет был сброшен с украинского беспилотника на Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке два человека пострадали при атаке беспилотника
Мэр Кулемзин: два мирных жителя пострадали при сбросе ВОП с дрона на Донецк
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости.
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с украинского беспилотника на Петровский район Донецка в субботу, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале
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"По дополнительной информации, в результате вчерашнего сброса ВОП с БПЛА в Петровском районе на автостанции "Трудовская" осколочное ранение мягких тканей теменной области слева получил мужчина 1978 года рождения, а также мужчина 1986 года рождения – осколочное проникающее ранение в брюшную полость, поясничной области справа, слепые осколочные ранение верхней трети правого плеча", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в субботу утром сообщало, что взрывоопасный предмет был сброшен с украинского беспилотника на Петровский район Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.