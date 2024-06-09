https://ria.ru/20240609/arest-1951798427.html

Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области

Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области - РИА Новости, 09.06.2024

Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области

Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:10

2024-06-09T17:10

2024-06-09T17:10

происшествия

жкх

ивановская область

владимирская область

иваново

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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Как сообщала прокуратура Ивановской области, в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин. Прокуратура уточняла, что ивановским департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. "Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", - сообщила ивановская прокуратура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, ивановская область, владимирская область, иваново