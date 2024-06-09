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Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области - РИА Новости, 09.06.2024
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17:10 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/arest-1951798427.html
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области - РИА Новости, 09.06.2024
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области
Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:10
2024-06-09T17:10
происшествия
жкх
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Как сообщала прокуратура Ивановской области, в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин. Прокуратура уточняла, что ивановским департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. "Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", - сообщила ивановская прокуратура.
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Происшествия, ЖКХ, Ивановская область, Владимирская область, Иваново
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области

Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области Батурина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Как сообщала прокуратура Ивановской области, в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин.
Прокуратура уточняла, что ивановским департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
"Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", - сообщила ивановская прокуратура.
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