Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области
Суд арестовал экс-главу департамента строительства Ивановской области Батурина
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в растрате экс-главу департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области Александра Батурина, сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Как сообщала прокуратура Ивановской области, в отношении бывшего начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области, который в настоящее время занимает должность министра архитектуры и строительства Владимирской области, возбуждено уголовное дело по статье о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. По данным сайта министерства архитектуры и строительства Владимирской области, возглавляет министерство Александр Батурин.
Прокуратура уточняла, что ивановским департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
"Сегодня, 9 июня, состоялось судебное заседание, по результатам которого в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 05.08.2024", - сообщила ивановская прокуратура.
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