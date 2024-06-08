https://ria.ru/20240608/zavod-1951676803.html

Бетонный завод построят в Рязанской области в рамках соглашения на ПМЭФ

Бетонный завод построят в Рязанской области в рамках соглашения на ПМЭФ - РИА Новости, 08.06.2024

Бетонный завод построят в Рязанской области в рамках соглашения на ПМЭФ

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве бетонного завода... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:48

2024-06-08T17:48

2024-06-08T17:48

пмэф-2024

экономика

рязанская область

павел малков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве бетонного завода мощностью 50 тысяч кубометров в год, сообщила пресс-служба правительства региона. "В заключительный день ПМЭФ на стенде региона состоялось несколько деловых переговоров и церемоний подписания соглашений. Так, одно из соглашений, которое подписали губернатор Павел Малков и директор ООО "ПромПесок" Виктор Меркушкин, направлено на развитие строительной отрасли региона. В рамках документа закреплены договоренности о строительстве нового предприятия по производству бетона мощностью 50 тысяч кубических метров в год", - говорится в сообщении Отмечается, что объем инвестиций составит 240 миллионов рублей. Строительство завода начнется в третьем квартале этого года, ввести объект в эксплуатацию планируется в первой половине 2026 года. "Продукция предприятия будет, безусловно, востребована. Кроме того, реализация этого инвестпроекта позволит создать новые рабочие места для жителей региона", - цитирует Малкова его пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что новый инвестиционный проект очень актуален для региона. В Рязанской области ведётся масштабное строительство жилья, возводятся десятки социальных объектов: школы, детские сады, медицинские, спортивные, культурные учреждения. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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экономика, рязанская область, павел малков