https://ria.ru/20240608/zakharova-1951642785.html

Захарова раскритиковала агрессивную риторику Макрона

Захарова раскритиковала агрессивную риторику Макрона - РИА Новости, 08.06.2024

Захарова раскритиковала агрессивную риторику Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой подталкивает европейский континент к катастрофе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:53

2024-06-08T14:53

2024-06-08T14:53

пмэф-2024

в мире

россия

украина

франция

эммануэль макрон

мария захарова

габриэль атталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своей агрессивной риторикой подталкивает европейский континент к катастрофе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. "Он (Макрон — ред.), к сожалению, последователен в своей русофобии. Важно, что он подобной агрессивной риторикой и чудовищными преступными действиями содействует подталкиванию европейского континента к катастрофе…", — сказала Захарова журналистам. Она отметила, что Макрон и его команда — случайные люди без опыта государственного управления, без опыта реальных дел не только в мировых делах, но и в своей стране. "При этом претензии их (Франции — ред.) на собственную значимость колоссальные", — отметила дипломат. "Судя по его заявлениям, он неуч. Возможно, у него много дипломов, но это ничего не значит, потому что его заявления не просто оторваны от реальности, они безграмотны. Мне кажется, народу Франции нужно спросить у своего как бы лидера, отдает ли он себе отчет, в какую катастрофу он втягивает не только Францию, но и всю Европу", — заключила она. Макрон ранее заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. В четверг французский премьер-министр страны Габриэль Атталь заявил, что Франция не планирует направлять своих военных на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240608/france-1951495516.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

https://ria.ru/20240521/frantsiya-1947323138.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, мария захарова, габриэль атталь, нато