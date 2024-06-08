https://ria.ru/20240608/vypusknoy-1951565561.html

В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей

В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей - РИА Новости, 08.06.2024

В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей

Администрация Динского района Краснодарского края проведет проверку информации о том, что в детском саду в кубанской станице прошел выпускной только для одного... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:41

2024-06-08T00:41

2024-06-08T11:03

происшествия

динской район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153185/41/1531854145_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_66b1c14954ab00c232d315fd96985a81.jpg

КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Администрация Динского района Краснодарского края проведет проверку информации о том, что в детском саду в кубанской станице прошел выпускной только для одного ребенка — дочери заведующей учреждения, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в сети появились кадры, на которых одна празднично одетая девочка фотографируется и режет торт с переодетыми в костюмы взрослыми, которые крутят вокруг ребенка хороводы и танцуют вместе с ней. В Telegram-канале "Осторожно, новости" появилась информация о том, что этот ребенок — дочь заведующей детского сада. При этом якобы остальные дети не пришли из-за конфликта родителей с руководством учреждения."В настоящее время издан приказ управления образования муниципального образования Динской район о выезде комиссии в дошкольное учреждение для проверки", — прокомментировали в администрации.Как уточнили РИА Новости в администрации района, жалобы на заведующую детского сада в станице Васюринская пока не поступали.

https://ria.ru/20240531/novosibirsk-1949580437.html

https://ria.ru/20231212/simvolika-1915214004.html

динской район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, динской район, краснодарский край