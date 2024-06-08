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В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей
В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей - РИА Новости, 08.06.2024
В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей
Администрация Динского района Краснодарского края проведет проверку информации о том, что в детском саду в кубанской станице прошел выпускной только для одного... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:41
2024-06-08T00:41
2024-06-08T11:03
происшествия
динской район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Администрация Динского района Краснодарского края проведет проверку информации о том, что в детском саду в кубанской станице прошел выпускной только для одного ребенка — дочери заведующей учреждения, сообщили РИА Новости в районной администрации. Ранее в сети появились кадры, на которых одна празднично одетая девочка фотографируется и режет торт с переодетыми в костюмы взрослыми, которые крутят вокруг ребенка хороводы и танцуют вместе с ней. В Telegram-канале "Осторожно, новости" появилась информация о том, что этот ребенок — дочь заведующей детского сада. При этом якобы остальные дети не пришли из-за конфликта родителей с руководством учреждения."В настоящее время издан приказ управления образования муниципального образования Динской район о выезде комиссии в дошкольное учреждение для проверки", — прокомментировали в администрации.Как уточнили РИА Новости в администрации района, жалобы на заведующую детского сада в станице Васюринская пока не поступали.
https://ria.ru/20240531/novosibirsk-1949580437.html
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происшествия, динской район, краснодарский край
Происшествия, Динской район, Краснодарский край
В детском саду на Кубани провели выпускной только для дочери заведующей
На Кубани изучат, почему в детсаду провели выпускной лишь для дочери заведующей
КРАСНОДАР, 8 июн — РИА Новости. Администрация Динского района Краснодарского края проведет проверку информации о том, что в детском саду в кубанской станице прошел выпускной только для одного ребенка — дочери заведующей учреждения, сообщили РИА Новости в районной администрации.
Ранее в сети появились кадры, на которых одна празднично одетая девочка фотографируется и режет торт с переодетыми в костюмы взрослыми, которые крутят вокруг ребенка хороводы и танцуют вместе с ней. В Telegram-канале "Осторожно, новости" появилась информация о том, что этот ребенок — дочь заведующей детского сада. При этом якобы остальные дети не пришли из-за конфликта родителей с руководством учреждения.
"В настоящее время издан приказ управления образования муниципального образования Динской район о выезде комиссии в дошкольное учреждение для проверки", — прокомментировали в администрации.
Как уточнили РИА Новости в администрации района, жалобы на заведующую детского сада в станице Васюринская пока не поступали.