https://ria.ru/20240608/vuchich-1951703252.html

Вучич заявил о необходимости сотрудничать как с Западом, так и с Востоком

Вучич заявил о необходимости сотрудничать как с Западом, так и с Востоком - РИА Новости, 08.06.2024

Вучич заявил о необходимости сотрудничать как с Западом, так и с Востоком

В мире грядут перемены, необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, добиваться своих целей мирным путем и обеспечивать безопасность с помощью... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T21:19

2024-06-08T21:19

2024-06-08T22:40

в мире

сербия

белград (город)

восток

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БЕЛГРАД, 8 июн - РИА Новости. В мире грядут перемены, необходимо сотрудничать как с Западом, так и с Востоком, добиваться своих целей мирным путем и обеспечивать безопасность с помощью экономики, заявил президент Сербии Александр Вучич. Руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в свете резолюции о "геноциде в Сребренице" Генеральной ассамблеи ООН в субботу провели Всесербский собор. В правительственном комплексе "Палата Сербия" делегации официальной Баня-Луки и Белграда единогласно приняли "Декларацию о защите национальных и политических прав и совместном будущем сербского народа". Вечером на центральной Площади Республики в Белграде состоялось собрание под девизом "Один народ, один собор – Сербия и (Республика – ред.) Сербская". В начале мероприятия около 2,5 тысячи членов 48 танцевальных коллективов в народных костюмах разных сербских регионов провели шествие с национальными флагами. Собравшиеся граждане также принесли сербские флаги и плакаты в том числе с лозунгами "Мы победим. Сербия. Россия" и "Именем Христовым победим. Сербия. Россия". "Некоторые начали войну против нас 20 лет назад (бомбардировки НАТО - ред.), незаконной и преступной агрессией против этой страны. Они совершили страшные преступления, а мы для них были "сопутствующие потери". Поэтому сегодня мы знаем, насколько важна свобода, независимость страны и самостоятельное принятие решений – каков путь Сербии и каков путь (Республики - ред.) Сербской. Нет ничего важнее этого, мы должны быть мудрее чем обычно, показать это. Мы в ХХ веке погибали больше других, давайте разумной политикой сохраним наших детей!", - сказал Вучич собравшимся и призвал мирным путем добиваться своих целей. "В мире грядут перемены, мы должны сотрудничать и с Западом, и с Востоком. Мы должны заниматься экономикой, это краеугольный камень нашей безопасности. Все, что у нас есть сейчас – благодаря экономике", - подчеркнул сербский лидер. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад перед тем заявил, что сохранение мира в Балканском регионе имеет ключевое значение для сербского народа, но также важна борьба за национальные интересы. Он отметил, что положение и цели сербского народа подробно описаны в принятой декларации. Среди 49 пунктов обширного документа признание всех сербов в регионе и мире одной нацией с общей историей, языком кириллической письменностью и культурой, определение Косово и Метохии как неотъемлемой части Сербии, подтверждение военного нейтралитета Сербии, приверженности мирному Дейтонскому соглашению и прописанным в нем правам и полномочиям Республики Сербской и необходимость поддержания памяти о сербских жертвах Второй мировой и других войн. Сербская православная церковь называется опорой сербского народа при равноправном уважении сербов всех вероисповеданий. Министры из Белграда и Баня-Луки также обменялись семью подписанными меморандумами и соглашениями о сотрудничестве в разных сферах от местного самоуправления до заботы о семье и демографии. Президент Сербии Александр Вучич ранее призвал соотечественников в Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) к единству перед лицом внешних вызовов. В субботу, по его словам, также утверждено решение о начале строительства мемориала жертвам немецких фашистов и хорватских усташей (нацистов - ред.) во Второй мировой войне в концлагере Донья-Градина, части лагерного комплекса Ясеновац. Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет России, КНР, Венгрии и ОАЭ голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. Президент РС БиГ Милорад Додик в интервью РИА Новости сообщил, что до конца июня предложит другой части страны – мусульманско-хорватской Федерации БиГ предложение о мирном разграничении БиГ, по его словам, "процесс разделения может быть длительным". По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Генассамблея ООН в тексте "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Документ осуждает "отрицание геноцида в Сребренице". Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240607/serbiya-1951347115.html

https://ria.ru/20240517/serbiya-1946559065.html

https://ria.ru/20240513/zelenskaya-1945514391.html

https://ria.ru/20240607/serbiya-1951393231.html

сербия

белград (город)

восток

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Шествие в национальных костюмах в рамках Всесербского собора в Белграде Руководство Сербии и Республики Сербской (в составе БиГ) подписали декларацию, провозглашающую всех сербов в регионе «одной нацией с общей историей». В рамках Всесербского собора в Белграде также прошло красочное шествие в национальных костюмах. 2024-06-08T21:19 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сербия, белград (город), восток, александр вучич, милорад додик, оон, нато, сербская православная церковь