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"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне - РИА Новости, 08.06.2024
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20:20 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html
"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне
"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне - РИА Новости, 08.06.2024
"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне
США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T20:20
2024-06-08T20:20
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.Аналитик призвал помнить о том, что США при президентстве Трампа не решились нанести удар по КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не приветствовал возможность нанесения ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно."Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть Соединенных Штатов, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел России ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
https://ria.ru/20240608/velikobritaniya-1951657733.html
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в мире, сша, нато, россия, москва
В мире, США, НАТО, Россия, Москва
"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне

Доктороу: США не рискнут начать ядерную войну с Россией

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Аналитик призвал помнить о том, что США при президентстве Трампа не решились нанести удар по КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не приветствовал возможность нанесения ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.
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"Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть Соединенных Штатов, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел России ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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