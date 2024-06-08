"Обстрел России": в США сделали заявление о ядерной войне
Доктороу: США не рискнут начать ядерную войну с Россией
© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. США не рискнут начинать ядерный конфликт с Россией, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Аналитик призвал помнить о том, что США при президентстве Трампа не решились нанести удар по КНДР, несмотря на то, что ее ядерный потенциал и средства доставки гораздо слабее и ограниченнее. По его словам, Вашингтон также не приветствовал возможность нанесения ядерного удара по Ирану, действуя осторожно и осмотрительно.
"Они не развязывали ядерные войны против стран, у которых были незначительные запасы ядерного оружия и средств доставки на континентальную часть Соединенных Штатов, так зачем США предпринимать что-либо настолько рискованное, как обстрел России ракетами. Они этого не сделают", — полагает эксперт.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.