https://ria.ru/20240608/volatilnost-1951609291.html

Сечин предположил, как выборы в США повлияют на энергетический рынок

Сечин предположил, как выборы в США повлияют на энергетический рынок - РИА Новости, 08.06.2024

Сечин предположил, как выборы в США повлияют на энергетический рынок

Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:00

2024-06-08T11:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Волатильность на мировом энергетическом рынке может усилиться в связи с неопределенностью перспектив президентских выборов в США, такое мнение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на сессии ПМЭФ. "Можно предположить усиление волатильности и в связи с неопределенностью, связанной с перспективой президентских выборов в США, где предвыборные настроения зависят в том числе от повышения стоимости одного галлона бензина (средняя цена сейчас - 3,6 доллара за галлон, а в некоторых штатах, таких как Калифорния, – 5,4 доллара)", – сказал он."Регулирование отрасли может измениться в случае победы определенного кандидата на предстоящих выборах. Возникающие риски дают основания для предположения о возможном существовании плана "Б" на случай особого периода у каждого крупного участника (рынка - ред.)", - добавил глава "Роснефти", отметив, что в этом свете, например, Exxon завершает сделку по слиянию с Pioneer, Shevron - с Hess, ОПЕК+ уже объявила о планах постепенно возвращать объемы добычи, а Aramco проводит вторичное размещение акций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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сша, калифорния, игорь сечин, в мире