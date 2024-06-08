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Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина - РИА Новости, 08.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:23 08.06.2024 (обновлено: 20:57 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/vino-1951690982.html
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина - РИА Новости, 08.06.2024
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина
Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие российские вина, сообщил Росконгресс. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T19:23
2024-06-08T20:57
экономика
андрей реут
фонд "росконгресс"
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие российские вина, сообщил Росконгресс. Победителями голосования стали: в категории "Игристое на ПМЭФ-2024" — "Пушистое" Кокур (2022) — совместный проект Hills&amp;rocks и Rem Akchurin, в категории "Тихое белое на ПМЭФ-2024" — Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2023), а в категории "Тихое красное на ПМЭФ-2024" — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2022). &quot;В рамках работы &quot;ВиноГрада&quot; мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форума. Результаты голосования неожиданные, но честные, а главное — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных&quot;, — отметил первый замдиректора Росконгресса Андрей Реут.Призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября 2024 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html
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экономика, андрей реут, фонд "росконгресс"
Экономика, Андрей Реут, Фонд "Росконгресс", ПМЭФ-2024
Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина в трех номинациях

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие российские вина, сообщил Росконгресс.
Победителями голосования стали: в категории "Игристое на ПМЭФ-2024" — "Пушистое" Кокур (2022) — совместный проект Hills&rocks и Rem Akchurin, в категории "Тихое белое на ПМЭФ-2024" — Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2023), а в категории "Тихое красное на ПМЭФ-2024" — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2022).
«

"В рамках работы "ВиноГрада" мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форума. Результаты голосования неожиданные, но честные, а главное — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных", — отметил первый замдиректора Росконгресса Андрей Реут.

Призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября 2024 года.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.
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