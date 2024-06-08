https://ria.ru/20240608/vino-1951690982.html

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина - РИА Новости, 08.06.2024

Гости ПМЭФ выбрали лучшие отечественные вина

Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие российские вина, сообщил Росконгресс. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T19:23

2024-06-08T19:23

2024-06-08T20:57

экономика

андрей реут

фонд "росконгресс"

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гости площадки "ВиноГрад" на ПМЭФ выбрали лучшие российские вина, сообщил Росконгресс. Победителями голосования стали: в категории "Игристое на ПМЭФ-2024" — "Пушистое" Кокур (2022) — совместный проект Hills&rocks и Rem Akchurin, в категории "Тихое белое на ПМЭФ-2024" — Viognier de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2023), а в категории "Тихое красное на ПМЭФ-2024" — Terroir Red KlЁn de Gaï-Kodzor, хозяйство "Виноградники Гай-Кодзора" (2022). "В рамках работы "ВиноГрада" мы смогли провести действительно уникальное голосование: лучшие российские вина оценивали не винные критики и профессиональные дегустаторы, а участники форума. Результаты голосования неожиданные, но честные, а главное — они показывают подлинное восприятие вина целевой аудиторией. Мы выполнили свою задачу и сумели убедить гостей форума в том, что российские вина не только не хуже, но и лучше зарубежных", — отметил первый замдиректора Росконгресса Андрей Реут.Призом в каждой категории стал сертификат фонда, который дает возможность организовать собственное деловое мероприятие на Третьем винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября 2024 года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

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экономика, андрей реут, фонд "росконгресс"