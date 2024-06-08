https://ria.ru/20240608/vino-1951673186.html

Глава "Дербент Вино" предложил запретить импорт продукции из стран НАТО

Глава "Дербент Вино" предложил запретить импорт продукции из стран НАТО - РИА Новости, 08.06.2024

Глава "Дербент Вино" предложил запретить импорт продукции из стран НАТО

Необходим полный запрет на импорт вина из стран НАТО, российские виноделы смогут заместить его, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ генеральный директор... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:27

2024-06-08T17:27

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Необходим полный запрет на импорт вина из стран НАТО, российские виноделы смогут заместить его, заявил РИА Новости в интервью на ПМЭФ генеральный директор "Дербент Вино" Эмиль Омаров. "Мое субъективное мнение, и я его озвучивал на заседании Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), - о полном запрете импорта вина из стран НАТО", - сказал Омаров. "Для меня как человека, который воевал, отдал долг своей стране, неприемлемо, что вместе с французскими наемниками и ракетами к нам поступает французское вино - тем самым мы поддерживаем французского фермера и французскую экономику. То же самое касается Испании, Италии и так далее", - пояснил винодел. Он напомнил, что правлением Ассоциации было принято решение направить предложение о поднятии таможенных пошлин на вино из стран НАТО до 200%, правительство сейчас его рассматривает. В настоящее время размер пошлин на импорт вина из недружественных стран составляет 20%. "Без европейских вин, на мой взгляд, никаких проблем по объемам не будет", - уверен Омаров. По словам главы "Дербент вино", Дагестан в прошлом году собрал 260 тысяч тонн винограда, но в советские времена виноградники республики давали 500 тысяч тонн винограда. "То есть потенциал для роста колоссальный, он есть", - заключил Омаров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240524/vino-1948036698.html

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экономика, испания, италия, нато