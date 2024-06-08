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На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы - РИА Новости, 08.06.2024

На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в Москве 12 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T15:35

2024-06-08T15:35

2024-06-08T15:35

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в Москве 12 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День России гостей ВДНХ ожидают тематические экскурсии, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия". 12 июня посетителям павильона № 75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления. ВДНХ станет одной из центральных площадок Москвы, где отметят День России", - говорится в сообщении.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", москва