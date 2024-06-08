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На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы - РИА Новости, 08.06.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:35 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/vdnkh-1951650538.html
На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы
На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы - РИА Новости, 08.06.2024
На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы
Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в Москве 12 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:35
2024-06-08T15:35
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в Москве 12 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В День России гостей ВДНХ ожидают тематические экскурсии, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия". 12 июня посетителям павильона № 75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления. ВДНХ станет одной из центральных площадок Москвы, где отметят День России", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва
На ВДНХ 12 июня пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

В День России на ВДНХ пройдут экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тематические экскурсии, светотехнические шоу и мастер-классы пройдут на ВДНХ в Москве 12 июня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В День России гостей ВДНХ ожидают тематические экскурсии, выступление всадников Кремлевской школы верховой езды, светотехнические шоу и мастер-классы. Отдельную программу приготовили в пространстве Москвы на выставке "Россия". 12 июня посетителям павильона № 75 предложат принять участие в викторинах, мастер-классах, танцевальных флешмобах и послушать музыкальные выступления. ВДНХ станет одной из центральных площадок Москвы, где отметят День России", - говорится в сообщении.
Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

Выставка Россия. Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля с участием творческих коллективов ДФО

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

Выставка Россия. Флешмоб Яблочко

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

Выставка Россия. Экскурсия для молодоженов, поженившихся на Выставке Россия

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

Выставка Россия. Открытие выставки свадебных платьев на выставке-витрине Модные бренды России. Эволюция русского стиля

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

Выставка Россия. Пленарная сессия Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

Выставка Россия. Акция в поддержку Белгорода.

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Москва
 
 
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