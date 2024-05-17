Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.
Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.
Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.
Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.
На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".
На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".
Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.
Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.
На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.
На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.
На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.
На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.
На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.
На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.
На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.
На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.
Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.
Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.