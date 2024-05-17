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Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 17.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:39 17.05.2024 (обновлено: 23:45 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/vystavka-1946629477.html
Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"
Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 17.05.2024
Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"
На ВДНХ прошли выставка свадебных платьев, церемония награждения победителей Чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" и прочие интересные мероприятия... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:39
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фото
выставка-форум "россия"
москва
вднх
выставка-форум "россия"
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На ВДНХ прошли выставка свадебных платьев, церемония награждения победителей Чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" и прочие интересные мероприятия. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, выставка-форум "россия", москва, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"

Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ прошли выставка свадебных платьев, церемония награждения победителей Чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" и прочие интересные мероприятия. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

Выставка Россия. Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля с участием творческих коллективов ДФО

Концертная программа Всероссийского свадебного фестиваля порадовала зрителей выступлением творческих коллективов ДФО.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

Выставка Россия. Флешмоб Яблочко

Все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе "Яблочко" и станцевать знаменитый танец. Флешмоб был посвящен Дню Черноморского флота.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

На выставке-форуме "Россия" стартовала церемония открытия II Всероссийского слета "Хранители истории".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

Выставка Россия. Церемония открытия 2-го всероссийского слета Хранители истории

Участники проекта выступают за укрепление системы ценностей и сохранение исторической памяти.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

Выставка Россия. Экскурсия для молодоженов, поженившихся на Выставке Россия

На ВДНХ прошла самая массовая церемония бракосочетания, в которой сотрудники ЗАГСа Москвы официально зарегистрировали 151 пару молодоженов со всей страны. Праздник для них продолжился экскурсией по Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

Выставка Россия. Открытие выставки свадебных платьев на выставке-витрине Модные бренды России. Эволюция русского стиля

На выставке-витрине "Модные бренды России. Эволюция русского стиля" в павильоне № 75 произошло очередное обновление — открылась выставка свадебных платьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

Выставка Россия. Пленарная сессия Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий

На пленарной сессии "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий" посетителям рассказали о цифровизации и технологическом лидерстве, цифровых инструментах для развития городского и общественного транспорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

На выставке "Россия" прошел финальный турнир чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников и студентов колледжей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Выставка Россия. Финал Знание.Игра: Чемпионата России по Что? Где? Когда? среди школьников и студентов колледжей

Победителей поздравил председатель Наблюдательного совета общества "Знание", первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

Выставка Россия. Акция в поддержку Белгорода.

Акция в поддержку пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области прошла на ВДНХ. Сенатор Совета Феферации Александр Двойных и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова возложили цветы к стенду региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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