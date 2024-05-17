https://ria.ru/20240517/vystavka-1946629477.html

Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"

Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 17.05.2024

Выставки, флешмобы и награждения: работа выставки-форума "Россия"

На ВДНХ прошли выставка свадебных платьев, церемония награждения победителей Чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" и прочие интересные мероприятия... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:39

2024-05-17T16:39

2024-05-17T23:45

фото

выставка-форум "россия"

москва

вднх

выставка-форум "россия"

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На ВДНХ прошли выставка свадебных платьев, церемония награждения победителей Чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" и прочие интересные мероприятия. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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