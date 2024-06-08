https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024

США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:22

2024-06-08T22:22

2024-06-08T22:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation."Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России было нашей трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в материале.Отмечается, что неприятная правда заключается в том, что сегодня Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта. При этом с каждым днем Украина все глубже погружается в пропасть, поясняет автор статьи.Более гуманным решением со стороны Вашингтона в отношении украинцев было бы не допущение дальнейшей эскалации, резюмируется в публикации.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, нато, джо байден, россия, украина, сша, андрей белоусов