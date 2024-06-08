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США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:22
2024-06-08T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
нато
джо байден
россия
украина
сша
андрей белоусов
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation."Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России было нашей трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в материале.Отмечается, что неприятная правда заключается в том, что сегодня Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта. При этом с каждым днем Украина все глубже погружается в пропасть, поясняет автор статьи.Более гуманным решением со стороны Вашингтона в отношении украинцев было бы не допущение дальнейшей эскалации, резюмируется в публикации.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html
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в мире, нато, джо байден, россия, украина, сша, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Джо Байден, Россия, Украина, США, Андрей Белоусов
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ

Nation: Байдену следует как можно быстрее прекратить украинский конфликт

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation.
"Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России было нашей трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в материале.
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Отмечается, что неприятная правда заключается в том, что сегодня Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта. При этом с каждым днем Украина все глубже погружается в пропасть, поясняет автор статьи.
Более гуманным решением со стороны Вашингтона в отношении украинцев было бы не допущение дальнейшей эскалации, резюмируется в публикации.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОДжо БайденРоссияУкраинаСШААндрей Белоусов
 
 
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