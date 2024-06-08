https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:22
2024-06-08T22:22
2024-06-08T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
нато
джо байден
россия
украина
сша
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует найти пути урегулирование украинского конфликта в ближайшее время, пишет Nation."Вступление в драку из-за расширения НАТО на "заднем дворе" России было нашей трагической и дорогостоящей ошибкой. И ради украинского народа администрации Байдена необходимо найти выход из этой ситуации, и как можно скорее", — говорится в материале.Отмечается, что неприятная правда заключается в том, что сегодня Россия имеет более крупную и боеспособную армию, чем в начале конфликта. При этом с каждым днем Украина все глубже погружается в пропасть, поясняет автор статьи.Более гуманным решением со стороны Вашингтона в отношении украинцев было бы не допущение дальнейшей эскалации, резюмируется в публикации.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, джо байден, россия, украина, сша, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Джо Байден, Россия, Украина, США, Андрей Белоусов
США допустили трагическую и дорогостоящую ошибку на Украине, пишут СМИ
Nation: Байдену следует как можно быстрее прекратить украинский конфликт