https://ria.ru/20240608/ukraina-1951682977.html

"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте

"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте - РИА Новости, 08.06.2024

"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте

Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:35

2024-06-08T18:35

2024-06-08T21:01

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. Вы знаете, в эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают", — отметил он.По словам профессора, даже такой сценарий не повлияет на ход конфликта. При этом он добавил, что это не в американских национальных интересах вводить войска на Украину, так как это обернется катастрофой."Они понимают, что это, вероятно, их единственная надежда на победу в конфликте. Мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло, и администрация Байдена, несмотря на все ее глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени", — резюмировал Миршаймер.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html

https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951658456.html

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в мире, украина, нато, андрей белоусов, джон миршаймер, россия, сша