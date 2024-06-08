"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте
Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. Вы знаете, в эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают", — отметил он.
По словам профессора, даже такой сценарий не повлияет на ход конфликта. При этом он добавил, что это не в американских национальных интересах вводить войска на Украину, так как это обернется катастрофой.
"Они понимают, что это, вероятно, их единственная надежда на победу в конфликте. Мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло, и администрация Байдена, несмотря на все ее глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени", — резюмировал Миршаймер.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.