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"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 08.06.2024 (обновлено: 21:01 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951682977.html
"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте
"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте - РИА Новости, 08.06.2024
"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте
Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:35
2024-06-08T21:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
андрей белоусов
джон миршаймер
россия
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. Вы знаете, в эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают", — отметил он.По словам профессора, даже такой сценарий не повлияет на ход конфликта. При этом он добавил, что это не в американских национальных интересах вводить войска на Украину, так как это обернется катастрофой."Они понимают, что это, вероятно, их единственная надежда на победу в конфликте. Мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло, и администрация Байдена, несмотря на все ее глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени", — резюмировал Миршаймер.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html
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в мире, украина, нато, андрей белоусов, джон миршаймер, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Андрей Белоусов, Джон Миршаймер, Россия, США
"Хотят напасть на Россию". В США признали неприятную правду о конфликте

Миршаймер: Украина хочет вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украина хочет вторгнуться в Россию и вынудить НАТО вступить в конфликт, предположил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцы глубоко заинтересованы в эскалации ради втягивания США и НАТО в борьбу. Вы знаете, в эти дни можно услышать много разговоров о том, что украинцы хотят напасть на Россию, чтобы это помогло им победить на поле боя, где они явно проигрывают", — отметил он.
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По словам профессора, даже такой сценарий не повлияет на ход конфликта. При этом он добавил, что это не в американских национальных интересах вводить войска на Украину, так как это обернется катастрофой.
"Они понимают, что это, вероятно, их единственная надежда на победу в конфликте. Мы, конечно, не хотим, чтобы это произошло, и администрация Байдена, несмотря на все ее глупости в отношении Украины, приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации этого конфликта до такой степени", — резюмировал Миршаймер.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОАндрей БелоусовДжон МиршаймерРоссияСША
 
 
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