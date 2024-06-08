https://ria.ru/20240608/ukraina-1951675884.html

Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного

Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного - РИА Новости, 08.06.2024

Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного

Украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:40

2024-06-08T17:40

2024-06-08T20:41

в мире

киевская область

киев

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951674920_0:177:638:536_1920x0_80_0_0_f35d33fa632b7c1370189f7860632348.jpg

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области, пишет издание "Страна.ua"."В Киевской области нетрезвый мужчина в военной форме бросался на кассира заправки с ножом", — говорится в материале.Отмечается, что мужчина зашел на АЗС и слушал громкую музыку через колонку. Девушка сделала ему замечание, после чего военный достал нож и начал угрожать ей.По информации издания, полиция отказалась объявлять его в розыск, утверждая, что военного спровоцировали. Инцидент произошел возле села Бзов в Броварском районе на трассе Киев — Харьков.

https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html

https://ria.ru/20240529/podpole-1949042914.html

киевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, киев, страна.ua