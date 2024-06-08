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Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного - РИА Новости, 08.06.2024
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17:40 08.06.2024 (обновлено: 20:41 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951675884.html
Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного
Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного - РИА Новости, 08.06.2024
Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного
Украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:40
2024-06-08T20:41
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области, пишет издание "Страна.ua"."В Киевской области нетрезвый мужчина в военной форме бросался на кассира заправки с ножом", — говорится в материале.Отмечается, что мужчина зашел на АЗС и слушал громкую музыку через колонку. Девушка сделала ему замечание, после чего военный достал нож и начал угрожать ей.По информации издания, полиция отказалась объявлять его в розыск, утверждая, что военного спровоцировали. Инцидент произошел возле села Бзов в Броварском районе на трассе Киев — Харьков.
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945485775.html
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в мире, киевская область, киев, страна.ua
В мире, Киевская область, Киев, Страна.ua
Под Киевом разгорелся скандал из-за неадекватного поведения военного

Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

© соцсетиВ Киевской области мужчина в военной форме угрожает ножом кассиру заправки. Кадр видео
В Киевской области мужчина в военной форме угрожает ножом кассиру заправки. Кадр видео
© соцсети
В Киевской области мужчина в военной форме угрожает ножом кассиру заправки. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинский военный напал с ножом на девушку в Киевской области, пишет издание "Страна.ua".
"В Киевской области нетрезвый мужчина в военной форме бросался на кассира заправки с ножом", — говорится в материале.
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Отмечается, что мужчина зашел на АЗС и слушал громкую музыку через колонку. Девушка сделала ему замечание, после чего военный достал нож и начал угрожать ей.
По информации издания, полиция отказалась объявлять его в розыск, утверждая, что военного спровоцировали. Инцидент произошел возле села Бзов в Броварском районе на трассе Киев — Харьков.
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