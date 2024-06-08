https://ria.ru/20240608/ukraina-1951673877.html

В Киеве уроженцу Донецка дали максимальный срок за уклонение от мобилизации

В Киеве уроженцу Донецка дали максимальный срок за уклонение от мобилизации - РИА Новости, 08.06.2024

В Киеве уроженцу Донецка дали максимальный срок за уклонение от мобилизации

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание военнообязанному мужчине родом из Донецка за уклонение от призыва в ряды ВСУ, приговорив его к... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:32

2024-06-08T17:32

2024-06-08T17:32

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание военнообязанному мужчине родом из Донецка за уклонение от призыва в ряды ВСУ, приговорив его к пяти годам лишения свободы, сообщило украинское издание "Главком". "Оболонский районный суд Киева признал виновным военнообязанного родом из Донецка в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил максимальное наказание – пять лет тюрьмы", - сообщает издание со ссылкой на данные судебного реестра. По материалам дела, в июне прошлого года обвиняемый был признан годным к военной службе. и получил "боевую" повестку на отправку в армию, позже игнорировал вызовы в военкомат. Отмечается, что мужчина признал свою вину в суде. Как пишет издание, во время допроса заявлял, что не пойдет воевать, потому что его близкие родственники живут в ДНР, что будет мешать находиться в рядах ВСУ. Однако суд пришел к выводам, что факт проживания отца, бабушки, а также жены в ДНР не является уважительной причиной, которая может оправдать его уклонение от мобилизации. Как сообщает издание, на Украине суды считают, что осужденные по статье "уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации" должны воевать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины