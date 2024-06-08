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"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине
Энергетическая система Украины близка к краху, а чиновники в Киеве признают, что не смогут обеспечить население электроэнергией, заявил британский эксперт... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:00
2024-06-08T17:00
2024-06-08T17:00
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Энергетическая система Украины близка к краху, а чиновники в Киеве признают, что не смогут обеспечить население электроэнергией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — утверждает он.По словам аналитика, ситуацию с энергетикой ухудшает тот факт, что Киев мобилизует и отправляет на передовую все больше работников, занятых в этой сфере.Меркурис добавил, что такое положение может привести к большому давлению на национальную валюту и перспективе гиперинфляции, несмотря на валютные вливания западных стран.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине
Меркурис: энергетическая система Украины близка к обрушению