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"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951665839.html
"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине
"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине - РИА Новости, 08.06.2024
"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине
Энергетическая система Украины близка к краху, а чиновники в Киеве признают, что не смогут обеспечить население электроэнергией, заявил британский эксперт... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T17:00
2024-06-08T17:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Энергетическая система Украины близка к краху, а чиновники в Киеве признают, что не смогут обеспечить население электроэнергией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — утверждает он.По словам аналитика, ситуацию с энергетикой ухудшает тот факт, что Киев мобилизует и отправляет на передовую все больше работников, занятых в этой сфере.Меркурис добавил, что такое положение может привести к большому давлению на национальную валюту и перспективе гиперинфляции, несмотря на валютные вливания западных стран.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Владимир Путин
"Коллапс": на Западе рассказали о ЧП на Украине

Меркурис: энергетическая система Украины близка к обрушению

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Энергетическая система Украины близка к краху, а чиновники в Киеве признают, что не смогут обеспечить население электроэнергией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Энергетическая система близка к коллапсу, а украинские чиновники, по всей видимости, признают, что они смогут обеспечить лишь эпизодические поставки электроэнергии зимой", — утверждает он.
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По словам аналитика, ситуацию с энергетикой ухудшает тот факт, что Киев мобилизует и отправляет на передовую все больше работников, занятых в этой сфере.
Меркурис добавил, что такое положение может привести к большому давлению на национальную валюту и перспективе гиперинфляции, несмотря на валютные вливания западных стран.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВладимир Путин
 
 
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