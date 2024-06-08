https://ria.ru/20240608/ukraina-1951638543.html

В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки

В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки - РИА Новости, 08.06.2024

В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинский генералитет в сокрытии данных о потерях контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T14:28

2024-06-08T14:28

2024-06-08T14:28

работино

россия

херсонская область

владимир путин

владимир рогов

владимир сальдо

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинский генералитет в сокрытии данных о потерях контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области, в своем Telegram-канале."Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно). Работино - единственный результат контрнаступления (экс-главкома ВСУ - ред.) Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи. Крынки - кровавый проект (командующего Объединёнными силами - ред.) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", - написала Безуглая.Она отметила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал 29 мая о том, что украинские войска, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях. Украинские военные заявляли, что село перешло в серую зону. Как сообщал в марте глава Херсонской области Владимир Сальдо, село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку". Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм".

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

работино

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, россия, херсонская область , владимир путин, владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, верховная рада украины, днепр