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В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки - РИА Новости, 08.06.2024
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14:28 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951638543.html
В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки
В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки - РИА Новости, 08.06.2024
В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинский генералитет в сокрытии данных о потерях контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки,... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:28
2024-06-08T14:28
работино
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владимир сальдо
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинский генералитет в сокрытии данных о потерях контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области, в своем Telegram-канале."Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно). Работино - единственный результат контрнаступления (экс-главкома ВСУ - ред.) Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи. Крынки - кровавый проект (командующего Объединёнными силами - ред.) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", - написала Безуглая.Она отметила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал 29 мая о том, что украинские войска, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях. Украинские военные заявляли, что село перешло в серую зону. Как сообщал в марте глава Херсонской области Владимир Сальдо, село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку". Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм".
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html
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работино, россия, херсонская область , владимир путин, владимир рогов, владимир сальдо, вооруженные силы украины, верховная рада украины, днепр
Работино, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Владимир Рогов, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Днепр
В Раде обвинили ВСУ в сокрытии потери контроля над Работино и Крынки

Депутат Рады Безуглая обвинила ВСУ в сокрытии данных о потерях Работино и Крынки

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила украинский генералитет в сокрытии данных о потерях контроля ВСУ над запорожским селом Работино и селом Крынки, расположенным на левом берегу Днепра Херсонской области, в своем Telegram-канале.
"Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де-факто уже тоже (недавно). Работино - единственный результат контрнаступления (экс-главкома ВСУ - ред.) Залужного, село в низине, ставшее кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь это еще для меня символ лжи. Крынки - кровавый проект (командующего Объединёнными силами - ред.) Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область", - написала Безуглая.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Она отметила, что союзники Киева видят реальную картину со спутников.
В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал 29 мая о том, что украинские войска, отступая из Работино, оставили тела своих солдат в полях. Украинские военные заявляли, что село перешло в серую зону.
Как сообщал в марте глава Херсонской области Владимир Сальдо, село Крынки и территория вокруг были освобождены российской армией и полностью зачищены в конце февраля. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что киевский режим бросал своих людей в Крынки, "как в мясорубку". Путин сослался на мнение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который предположил, что политическое руководство в Киеве делало это исходя из чисто политических соображений, полагая, что таким образом Украина может иметь "шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм".
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РаботиноРоссияХерсонская областьВладимир ПутинВладимир РоговВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДнепр
 
 
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