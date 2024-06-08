На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ
Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов, пишет британская газета Times.
"С момента введения военного положения в 2022 году <…> власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины. Некоторые источники дошли до того, что в ряде интервью охарактеризовали его как "фактического главу государства" или "вице-президента Украины", — говорится в статье.
Так, утверждает Times, дипломатические источники жалуются, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы стран G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, встречались с Ермаком.
При этом военные чиновники обвиняют Ермака в том, что он организовал увольнение генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, отмечает газета. По словам ее источников, Ермак считал Залужного конкурентом.
Кроме того, главу офиса Зеленского считают виновным в увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова.
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О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб.
Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.