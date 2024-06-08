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На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
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11:26 08.06.2024 (обновлено: 14:22 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951612366.html
На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ
На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2024
На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ
Украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T11:26
2024-06-08T14:22
украина
андрей ермак
владимир зеленский
андрей деркач
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов, пишет британская газета Times. "С момента введения военного положения в 2022 году &lt;…&gt; власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины. Некоторые источники дошли до того, что в ряде интервью охарактеризовали его как "фактического главу государства" или "вице-президента Украины", — говорится в статье. Так, утверждает Times, дипломатические источники жалуются, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы стран G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, встречались с Ермаком. При этом военные чиновники обвиняют Ермака в том, что он организовал увольнение генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, отмечает газета. По словам ее источников, Ермак считал Залужного конкурентом.Кроме того, главу офиса Зеленского считают виновным в увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова.О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб. Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.
https://ria.ru/20240519/wp-1946973261.html
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украина, андрей ермак, владимир зеленский, андрей деркач, g7
Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Андрей Деркач, G7
На Украине обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака, пишут СМИ

Times: на Украине все больше обеспокоены тем, что Зеленский полагается на Ермака

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский и Андрей Ермак
Владимир Зеленский и Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Украинские чиновники все больше обеспокоены тем, что Владимир Зеленский полагается на главу своего офиса Андрея Ермака, которого обвиняют в присвоении личной власти и узурпации демократических процессов, пишет британская газета Times.
"С момента введения военного положения в 2022 году <…> власть Ермака превысила полномочия всех избранных должностных лиц Украины. Некоторые источники дошли до того, что в ряде интервью охарактеризовали его как "фактического главу государства" или "вице-президента Украины", — говорится в статье.
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Так, утверждает Times, дипломатические источники жалуются, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому. А послы стран G7, которые надеялись на встречу с Зеленским, встречались с Ермаком.
При этом военные чиновники обвиняют Ермака в том, что он организовал увольнение генерала Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ, отмечает газета. По словам ее источников, Ермак считал Залужного конкурентом.
Кроме того, главу офиса Зеленского считают виновным в увольнении министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Изображение сгенерировано ИИ
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О том, что Ермак практически захватил власть в Киеве, заявлял, в частности, бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач. По его словам, глава офиса Зеленского управляет Украиной, получая указания от западных спецслужб.
Украинские СМИ, в свою очередь, писали, что Ермак может пойти на повышение — ему прочат пост премьер-министра.
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