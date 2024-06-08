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"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 08.06.2024 (обновлено: 15:11 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951608857.html
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине - РИА Новости, 08.06.2024
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине
Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины и сам саммит (в Швейцарии. —... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:59
2024-06-08T15:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой, пишет Responsible Statecraft. "Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины и сам саммит (в Швейцарии. — Прим. ред.) кажутся немного фантастическими", — говорится в публикации. В статье отмечается, что это одна из причин, по которой президент США Джо Байден отклонил просьбу Зеленского присутствовать на саммите, решив вместо этого отправиться в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию. "Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны", — пишет RS. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
https://ria.ru/20240608/berbok-1951598927.html
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
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в мире, украина, россия, швейцария, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине

RS назвал требования Украины по переговорам фантастическими из-за успеха ВС РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой, пишет Responsible Statecraft.

"Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины и сам саммит (в Швейцарии. — Прим. ред.) кажутся немного фантастическими", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что это одна из причин, по которой президент США Джо Байден отклонил просьбу Зеленского присутствовать на саммите, решив вместо этого отправиться в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию.

"Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны", — пишет RS.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияШвейцарияВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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