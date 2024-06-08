"Кажется фантастикой". В США признали неприятную правду о России и Украине
RS назвал требования Украины по переговорам фантастическими из-за успеха ВС РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими из-за успеха российской армии на передовой, пишет Responsible Statecraft.
"Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины и сам саммит (в Швейцарии. — Прим. ред.) кажутся немного фантастическими", — говорится в публикации.
"Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчеты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины и сам саммит (в Швейцарии. — Прим. ред.) кажутся немного фантастическими", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это одна из причин, по которой президент США Джо Байден отклонил просьбу Зеленского присутствовать на саммите, решив вместо этого отправиться в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию.
"Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны", — пишет RS.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
"Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать в себя серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны", — пишет RS.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель конференции — предъявить стране ультиматум.