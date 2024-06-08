https://ria.ru/20240608/ukraina-1951587433.html

Балицкий предположил, когда Запад сформирует реальную позицию по Украине

Балицкий предположил, когда Запад сформирует реальную позицию по Украине - РИА Новости, 08.06.2024

Балицкий предположил, когда Запад сформирует реальную позицию по Украине

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий полагает, что реальная позиция коллективного Запада по украинскому конфликту будет сформирована осенью, а... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:35

2024-06-08T08:35

2024-06-08T08:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий полагает, что реальная позиция коллективного Запада по украинскому конфликту будет сформирована осенью, а предстоящий саммит в Швейцарии - это разговор "ни о чём", об этом глава региона заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Сейчас первый саммит будет ни о чём. На нём будет формироваться некая точка зрения коллективного Запада, чтобы ее потом распустить в СМИ и сказать, что, вот, собрались, обговорили, к России выйдем с предложением, а осенью всё равно будет большой договор, на котором будет приниматься решение Западом, с чем они выйдут на разговор с Россией", - сказал Балицкий агентству. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В конце мая агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что ЕС считает важным продвижение от саммита в Швейцарии по Украине к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой "формуле мира" будет идти речь на саммите в Швейцарии. Он также отмечал, что в настоящее время речи о проведении в Саудовской Аравии конференции по мирному урегулированию украинского конфликта с участием России не идет.

https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

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в мире, россия, швейцария, украина, евгений балицкий, евросоюз