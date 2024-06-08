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В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 08.06.2024
В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в субботу в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры в Никопольском... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T07:53
2024-06-08T07:53
2024-06-08T07:53
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днепропетровская область
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в субботу в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры в Никопольском районе. Согласно сообщению, опубликованном его в Telegram-канале, в Никополе и Мировской общине, расположенных в Никопольском районе, "повреждены коммунальное предприятие, админздание, инфраструктурные объекты". Лукашук не уточнил, о каких объектах идет речь.
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днепропетровская область, николай лукашук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Николай Лукашук, В мире
В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры