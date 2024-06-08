https://ria.ru/20240608/ukraina-1951583242.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 08.06.2024

В Днепропетровской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в субботу в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры в Никопольском... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T07:53

2024-06-08T07:53

2024-06-08T07:53

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

николай лукашук

в мире

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в субботу в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры в Никопольском районе. Согласно сообщению, опубликованном его в Telegram-канале, в Никополе и Мировской общине, расположенных в Никопольском районе, "повреждены коммунальное предприятие, админздание, инфраструктурные объекты". Лукашук не уточнил, о каких объектах идет речь.

https://ria.ru/20240606/podpole-1950951579.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, николай лукашук, в мире