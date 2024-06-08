https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html

"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти

"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти - РИА Новости, 08.06.2024

"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти

Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T03:19

2024-06-08T03:19

2024-06-08T13:23

в мире

украина

андрей коболев

дтэк

нафтогаз украины

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они будут уезжать за границу, заявил в эфире издания "Украинская правда" экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.По его мнению, Украина сейчас стоит на грани экономического кризиса, который может быть схож с происходившим в Венесуэле, когда экономика страны была в коллапсе. Местный бизнес не может нормально работать, так как отключения энергии влияют на способность генерировать доходы."Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и уезжать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников", – предупредил Коболев.Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.

https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html

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в мире, украина, андрей коболев, дтэк, нафтогаз украины