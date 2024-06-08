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"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти - РИА Новости, 08.06.2024
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03:19 08.06.2024 (обновлено: 13:23 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951573161.html
"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти
"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти - РИА Новости, 08.06.2024
"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти
Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T03:19
2024-06-08T13:23
в мире
украина
андрей коболев
дтэк
нафтогаз украины
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они будут уезжать за границу, заявил в эфире издания "Украинская правда" экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.По его мнению, Украина сейчас стоит на грани экономического кризиса, который может быть схож с происходившим в Венесуэле, когда экономика страны была в коллапсе. Местный бизнес не может нормально работать, так как отключения энергии влияют на способность генерировать доходы."Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и уезжать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников", – предупредил Коболев.Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
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в мире, украина, андрей коболев, дтэк, нафтогаз украины
В мире, Украина, Андрей Коболев, ДТЭК, Нафтогаз Украины
"Более страшное": в Киеве забили тревогу из-за новой напасти

Экс-глава "Нафтогаза" Коболев: многие украинцы могут уехать из-за энергодефицита

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества как нечто более страшное, чем даже вооруженный конфликт в стране, с большой вероятностью они будут уезжать за границу, заявил в эфире издания "Украинская правда" экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
По его мнению, Украина сейчас стоит на грани экономического кризиса, который может быть схож с происходившим в Венесуэле, когда экономика страны была в коллапсе. Местный бизнес не может нормально работать, так как отключения энергии влияют на способность генерировать доходы.
"Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и уезжать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников", – предупредил Коболев.
Генеральный директор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее сообщил, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжаться.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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В миреУкраинаАндрей КоболевДТЭКНафтогаз Украины
 
 
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