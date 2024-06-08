https://ria.ru/20240608/udary-1951607523.html

Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России - РИА Новости, 08.06.2024

Фицо прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России

Разрешение наносить удары по территории России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву, говорит об их желании обострить конфликт, но Словакия не... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:52

2024-06-08T10:52

2024-06-08T12:21

специальная военная операция на украине

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роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 8 июн — РИА Новости. Разрешение наносить удары по территории России западным оружием, которое некоторые страны дали Киеву, говорит об их желании обострить конфликт, но Словакия не будет втягиваться в подобные военные авантюры, заявил премьер-министр Роберт Фицо."Согласие западных стран, которое они дали Украине на то, чтобы она могла использовать западное оружие для атак против целей на российской территории, служит лишь доказательством того, что большие западные демократии хотят не мира, а эскалации напряжения с Россией, до которого обязательно дойдет. Как премьер Словакии я не буду втягивать республику ни в какие подобные военные авантюры", — написал он в соцсетях.Фицо добавил, что проголосовал на проходящих в эти дни выборах в Европарламент. "Необходимо избирать депутатов Европейского парламента, которые будут поддерживать мирные инициативы, а не продолжение войны", — подчеркнул премьер.В последние недели некоторые западные страны — Великобритания, Франция, США и другие — разрешили ВСУ применять полученное от них оружие для ударов по территории России. При этом США, например, уточняли, что речь идет о целях на территории, граничащей с Харьковской областью, но запрет на удары дальнобойными ракетами ATACMS сохраняется.Как заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ, поставки оружия Киеву свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. При этом глава государства не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо