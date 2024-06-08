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"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Российские войска уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:33
2024-06-08T14:33
2024-06-08T15:32
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — удивился он.По словам аналитика, на днях появились подтверждения того, что российские бойцы в очередной раз уничтожили американские БМП Bradley и танк Abrams в районе Очеретино и Авдеевки.По информации Минобороны, за неделю подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины. Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили примерно 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, 14 боевых бронемашин, из них две Bradley, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
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"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Меркурис: уничтожение американской техники на Украине стало рутиной