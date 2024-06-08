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"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 08.06.2024 (обновлено: 15:32 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ - РИА Новости, 08.06.2024
"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ
Российские войска уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T14:33
2024-06-08T15:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — удивился он.По словам аналитика, на днях появились подтверждения того, что российские бойцы в очередной раз уничтожили американские БМП Bradley и танк Abrams в районе Очеретино и Авдеевки.По информации Минобороны, за неделю подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины. Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили примерно 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, 14 боевых бронемашин, из них две Bradley, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240608/zelenskiy-1951586076.html
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
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"Невероятно": на Западе раскрыли пугающий факт об ударах России по ВСУ

Меркурис: уничтожение американской техники на Украине стало рутиной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российские войска уничтожают американскую военную технику на Украине в таких количествах, что это уже стало обыденностью, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает", — удивился он.
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По словам аналитика, на днях появились подтверждения того, что российские бойцы в очередной раз уничтожили американские БМП Bradley и танк Abrams в районе Очеретино и Авдеевки.
По информации Минобороны, за неделю подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины. Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили примерно 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, 14 боевых бронемашин, из них две Bradley, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.
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