https://ria.ru/20240608/tsivileva-1951657304.html

Цивилева рассказала о развитии комплексной реабилитации инвалидов

Цивилева рассказала о развитии комплексной реабилитации инвалидов - РИА Новости, 08.06.2024

Цивилева рассказала о развитии комплексной реабилитации инвалидов

Опыт комплексной реабилитации инвалидов с ампутацией компании "ЦИТО" распространяется на всей территории России, ряд соглашений в этом направлении подписан в... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:09

2024-06-08T16:09

2024-06-08T16:09

россия

белгородская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Опыт комплексной реабилитации инвалидов с ампутацией компании "ЦИТО" распространяется на всей территории России, ряд соглашений в этом направлении подписан в том числе на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила в интервью РИА Новости председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. По ее информации, когда стало понятно, что в России отсутствует система комплексной реабилитации, необходимая ветеранам спецоперации, взяли за основу и решили транслировать на всю страну опыт АО "ЦИТО", когда одновременно медики восстанавливают здоровье человека, вместе работают протезные предприятия и протезисты, индивидуально подбирая протез, и в то же время идет обучение пользованию этим протезом, а также социализация человека, когда, выписавшись из медучреждения, он имеет возможность сразу активно включаться в социум, работать и решать все вопросы. "Мы подписали соглашения, например, с Белгородской областью, Ленинградской областью, на ПМЭФ - с Омской область. Начали уже реализацию таких проектов. То есть, регионы создают у себя реабилитационные центры на базе или уже ранее существующих и имеющих опыт, или строят новые и оснащают их. И как раз технологии и методики заходят от АО "ЦИТО", - сказала Цивилева. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/khirurg-1951652126.html

https://ria.ru/20240521/kolomna-1947355807.html

россия

белгородская область

ленинградская область

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россия, белгородская область, ленинградская область